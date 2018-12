Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Dini Hari Nanti

: Matchday terakhir penyisihan grup Liga Champions akan dimulai pada Rabu 12 Desember dini hari WIB. Ketika itu, para penikmat sepak bola akan disuguhkan sejumlah pertandingan menarik dari Grup A hingga Grup D.Pertandingan di Grup B menjadi salah satu sajian menarik pada dini hari nanti. Salah satunya adalah laga antara Barcelona kontra Tottenham Hotspur.Laga ini terasa krusial bagi Tottenham. Sebab, mereka butuh meraih kemenangan saat bermain di markas Barcelona nanti guna mengamankan tiket lolos ke babak 16-besar.Saat ini, Tottenham berada di posisi kedua sementara dengan mengoleksi tujuh poin. Jumlah poin mereka sama dengan milik Inter Milan. Namun, tim besutan Mauricio Pochettino tersebut unggul secara head to head dari Inter. Situasi yang membuat I Nerazzurri pun harus puas menempati peringkat ketiga.Karena itu, jika Tottenham mampu menang melawan Barcelona, mereka dipastikan lolos ke babak 16-besar, meskipun Inter menang dengan skor berapa pun saat menghadapi PSV Eindhoven pada laga terakhir nanti.Pertandingan-pertandingan sengit juga akan terjadi di Grup C nanti. Terutama laga antara Liverpool kontra Napoli. Kedua tim tersebut diprediksi akan tampil ngotot demi meraih poin guna mengamankan tiket babak 16-besar.Pada laga tersebut, Liverpool membutuhkan kemenangan dengan skor dengan margin minimal dua gol atas Napoli nanti jika ingin lolos ke fase gugur. Sedangkan I Partenopei hanya butuh meraih hasil imbang alias merebut satu poin untuk lolos.Kemenangan juga dibutuhkan tim di Grup C lainnya, Paris Saint-Germain yang akan bertandang ke markas Crvena Zvezda. Jika menang, mereka sudah dipastikan lolos ke babak 16-besar.00:55: Schalke 04 vs Lokomotiv Moscow03:00: Club Bruges KV vs Atletico Madrid03:00: AS Monaco vs Borussia Dortmund03:00: Inter Milan vs PSV Eindhoven03:00: Liverpool vs Napoli03:00: Crvena Zvezda vs Paris Saint-Germain(PAT)