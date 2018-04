Klopp Tak Sabar Ingin Segera Jumpa AS Roma dan Chelsea

: Hasil imbang yang diraih Liverpool kontra Stoke City ingin segera dilupakan Juergen Klopp. Berbicara usai laga, ia sudah tak sabar menatap leg 2 semifinal Liga Champions serta bersua Chelsea di lanjutan Liga Primer Inggris.Skor 0-0 tak bisa dielakkan Mohamed Salah dan kawan-kawan saat menjamu The Potters di Anfield akhir pekan kemarin. Itu menjadi hasil imbang kedua beruntun di kancah domestik.Namun, Klopp tidak terlalu memikirkan rentetan hasil minor itu. Sebaliknya, ia justru bersiap menghadapi dua lawan sengit, yakni Roma dan Chelsea.Dua tim tersebut merupakan lawan yang menentukan langkah The Reds. Hasil positif atas Roma akan memastikan tiket ke final Liga Champions, sementara Chelsea bakal menjadi penentu jatah langsung ke putaran final kompetisi tertinggi antar klub Eropa musim depan."Lagi, dua laga genting. Anda bermain satu musim penuh, menyelesaikan apa yang telah Anda mulai, maka (dua laga tersebut) bakal intens," ujar Klopp kepada liverpoolfc.com menyoal kans timnya melawan Roma dan Chelsea."Ayo tatap laga berikutnya. Kami akan melakukan yang terbaik, hasilnya akan sama-sama kita lihat," sambungnya.Khusus buat The Blues, andai kalah di laga kontra Liverpool akan memberatkan kans mereka ke zona Champions. Sementara untuk Roberto Firmino cs, tambahan tiga poin akan menjauhkan perbedaan poin dengan tim peringkat empat, Tottenham Hotspur.Saat ini, The Reds mengoleksi 72 poin dari 36 kali tanding. Sementara Spurs di bawahnya dengan 68 poin, namun masih menyimpan dua pertandingan sisa.(ACF)