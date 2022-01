[Cek Fakta] Foto Rudal Buatan Indonesia untuk Menakuti Tiongkok? Ini Faktanya

"Jarang terlihat Rudal Balistik buatan Indonesia. Para ahli memperkirakan bahwa rudal ini memiliki jangkauan 1000km dan dapat membawa 2 hulu ledak nuklir, cukup untuk menakuti China."

Viral sebuah foto yang diklaim memperlihatkan rudal balistik buatan Indonesia beredar di media sosial. Foto tersebut memperliahtkan sejumlah benda bebentuk tabung berukuran panjang diangkut menggunakan truk tronton melewati jalanan pemukiman warga.Akun Facebook Merdeka Saptatih membagikan foto itu pada Rabu, 8 Desember 2021. Pada ungggahannya, akun itu menyertakan narasi sebagai berikut:Benarkah? Berikut cek faktanya Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan rudal balistik buatan Indonesia adalah salah. Faktanya, foto tersebut memperlihatkan tiang pancang untuk penguat fondasi bangunan. Melalui reverse image, foto itu diambil dari video kanal YouTube seputar PROYEK berjudul "Bring Monster MISSILES # teruus teruuus left LEFT Tol Pemalang - Batang" dimuat pada 26 Januari 2017. Foto diambil pada durasi video ke 1 menit 41 detik.Pada kolom deskrip dijelaskan bahwa benda panjang yang diangkut adalah tiang pancang yang diangkut trontonn menuju Pemalang-Batang untuk kebutuhan pembangunan tol trans Jawa. Berikut penjelasan pada kolom deskripsi video:"the carrier monster nail this earth seemingly endless runs entering the location pemalang toll in Indonesia. Truck big truck carrying missile missiles as long prepared for the launch. because in the distribution of the path or road in the monster truck passed is not evasive found muddy state of dusty broken even some of them collapsed badly damaged. Material nail this earth was originally to be plugged at the location in the district of Pemalang Bodeh as Pancang or foundation soil reinforcement are forwarded upwards in the form of a pillar of the TOL Girger Road.Let's Succeed Trans Java toll road.Regarding PROJECT Channel ..."Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan rudal balistik buatan Indonesia adalah salah. Faktanya, foto tersebut memperlihatkan tiang pancang untuk penguat fondasi bangunan.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.youtube.com/watch?v=Q8fO-YRGsnI*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016