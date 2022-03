[Cek Fakta] Jokowi Ancam DO Mahasiswa yang Demo Tolak Tiga Periode? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beredar sebuah foto tangkapan layar dengan narasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam drop out (DO) mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan masa jabatan tiga periode. Foto ini beredar di media sosial.Adalah akun facebook Yuda Mahardika yang turut mengunggah foto dengan narasi tersebut, 30 Maret 2022. Pada foto itu terdapat logo media CNN Indonesia. Berikut penampakannya:Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam drop out (DO) mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan masa jabatan tiga periode, tidak berdasar. Faktanya, tidak ditemukan informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Kami juga mengecek indeks artikel CNN Indonesia. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan yang memuat narasi tersebut.Di sisi lain, Jokowi pun tidak pernah menyatakan keinginannya menjabat sebagai Presiden hingga tiga periode. Baru-baru ini, Paspampres melarang pemasangan spanduk dukungan "Jokowi Tiga Periode" dalam sebuah kegiatan yang dihadiri langsung Jokowi.Namun usulan tiga periode ini muncul dari kalangan terdekat Jokowi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Dia mengklaim perpanjangan masa jabatan Jokowi bukan berasal dari Jokowi sendiri tapi dari warga internet.Lebih lanjut, BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 28 Maret 2022. Mereka menolak wacana perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.Klaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam drop out (DO) mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan masa jabatan tiga periode, tidak berdasar. Faktanya, tidak ditemukan informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.https://nasional.tempo.co/read/1576299/cerita-asosiasi-kepala-desa-gagal-pasang-spanduk-jokowi-3-periodehttps://kabar24.bisnis.com/read/20220313/15/1509936/terkuak-ini-alasan-luhut-usul-jokowi-jadi-presiden-3-periodehttps://megapolitan.kompas.com/berita/17460281-demo-mahasiswa-bem-si-sempat-memanas-massa-merangsek-dekati-istanahttps://www.facebook.com/groups/464014808078400/posts/681415556338323/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor