[Cek Fakta] Tiongkok Dikabarkan Akan Menyerang New York dengan Senjata Nuklir? Cek Faktanya

Beredar sebuah videoyang menarasikan bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan peluncuran bom nuklir dari luar angkasa untuk menyerang New York, Amerika Serikat. Video ini beredar di media sosial.Akun Facebook ini turut membagikan video tersebut pada Rabu, 8 Agustus 2022. Pada unggahan videonya, akun itu menyertakan narasi berbahasa spanyol dengan terjemahan sebagai berikut:Video tersebut beredar di tengah ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang meningkat buntut kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan awal Agustus 2022. Tiongkok menilai kunjungan Pelosi sebagai aksi provokasi.Seperti diketahui, Tiongkok mengeklaim Taiwan sebagai wilayah teritorialnya.Ketegangan yang meningkat memicu timbulnya rumor konfrontasi militer antara Negeri Tirai Bambu dengan Negeri Paman Sam.Benarkah klaim pada video yang beredarbahwa Tiongkok sedang mempersiapkan peluncuran bom nuklir dari luar angkasa untuk menyerang New York? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim Tiongkok sedang mempersiapkan peluncuran bom nuklir dari luar angkasa untuk menyerang New York adalah salah. Faktanya, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.Dikutip dari situs pemeriksa fakta PolitiFact menemukan ada sejumlah artikel mengenai peluncuran pesawat ruang angkasa reusable milik Tiongkok pada 4 Agustus 2022 di pusat satelit Jinquan. Menurut Reuters, pesawat ruang angkasa reusable itu diluncurkan dengan tujuan pengujian teknologi ruang angkasa berkelanjutan untuk misi di masa mendatang, bukan untuk menyerang New York.Pula, Pemerintah Tiongkok pada 5 Agustus 2022 melalui sebuah pernyataan resmi mengonfirmasi bahwa peluncuran pesawat ruang angkasa reusable tersebut untuk tujuan damai. Pesawat luar angkasa itu akan kembali ke Tiongkok setelah memeriksa teknologi reusable di orbit.Masih merujuk sumber yang sama menyebutkan, narasi dalam video yang beredar mengutip perilisan video panduan menghadapi serangan nuklir yang dirilis oleh otoritas kota New York. Memang benar badan manajemen keselamatan publik Kota New York merilis sebuah video pada 11 Juli 2022 yang merinci apa yang harus dilakukan warga jika ada serangan nuklir.Tapu,berita dari pemerintah Kota New York mengatakan, kemungkinan kota itu diserang oleh senjata nuklir rendah, tetapi mereka berusaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga terhadap kemungkinan tersebut.Pada konferensi pers, Wali Kota New York Eric Adams mengatakan, video panduan tersebut adalah tentang "persiapan" dan "mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah apa yang terjadi di Ukraina."Sementara itu, situs web Notify NYC, sebuah sistem pemberitahuan elektronik yang dibuat oleh badan manajemen keamanan Kota New York, menunjukkan tidak ada bukti bahwa kota itu dalam siaga merah untuk serangan nuklir."China tidak mempersiapkan serangan nuklir dari luar angkasa tetapi telah meluncurkan pesawat luar angkasa untuk menguji teknologinya yang dapat digunakan kembali. Kota New York saat ini tidak dalam status siaga merah." tulisPolitiFact.Klaim Tiongkok sedang mempersiapkan peluncuran bom nuklir dari luar angkasa untuk menyerang New York adalah salah. Faktanya, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.https://www.politifact.com/factchecks/2022/aug/09/facebook-posts/no-china-no-prepara-un-ataque-nuclear-desde-el-esp/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016