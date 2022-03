[Cek Fakta] Video Detik-Detik Jet Tempur NATO Ditembak Jatuh Rudal Rusia Hoaks, Begini Faktanya

"Jet tempur Siluman N4to vs Rudal Rus1a” tulis akun itu pada unggahan videonya.

Beredarsebuah video yang memperlihat pesawat jet tempur yang jatuh ditembak rudal. Diklaim, pesawat tempur milik NATO terkena rudal Rusia Akun Facebook Rizal Alwie membagikan video tersebut pada 9 Maret 2022. Pada video tersebutterdapat narasi: "DETIK-DETIK PESAWAT CANGGIH NATO DITEMBAK JATUH", "RUDAL RUSIA VS JET TEMPUR CANGGIH NATO"Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar memperlihatkan jet tempur Nato ditembak jatuh rudal Rusia adalah salah. Faktanya,video tersebut merupakan potongan adegan film Behind Enemy Lines (2001). Video serupa diunggah kanal Youtube panos aero pada 19 Februari 2017 berjudul "Behind Enemy Lines GTAM vs F18".Video itu merupakan film Behind Enemy Lines (2001) yang menceritakan pesawat F/A-18F Super Hornet milik NATO yang jatuh ditembak oleh militer Serbia di Bosnia.Dikutip dari Turnbackhoax.id,ditemukan sinopsis film Behind Enemy Lines yang diterbitkan di situs bacaterus.com sebagai berikut:"Chris Burnett (Owen Wilson) adalah seorang pilot yang ditugaskan untuk melakukan misi pengintaian udara selama Perang Bosnia. Burnett yang berniat mengundurkan diri dari militer melakukan tugas terakhirnya dari komandannya, Admiral Reigart (Gene Hackman). Burnett dan Stackhouse (Gabriel Macht) akhirnya menerbangkan pesawatnya, tapi penerbangan mulus ini justru berakhir mengerikan.Burnett yang membujuk Stackhouse menerbangkan F/A-18F Super Hornet keluar dari jalur dan tidak sengaja memotret militer Serbia yang mengubur mayat. Ternyata mayat tersebut adalah mayat dari masyarakat muslim Bosnia yang dieksekusi dan di kubur masal disana. Mendengar suara pesawat melintas di atasnya, para tentara tersebut melaporkan hal ini pada atasannya.Jenderal Miroslav Lokar (Olek Krupa) yang memimpin, langsung memerintahkan menembak jatuh pesawat tersebut. Burnett dan Stackhouse jatuh dan menyelamatkan diri dengan kursi lontar mereka. Keduanya jatuh di tempat yang berbeda, Stackhouse yang terluka, ditemukan dan langsung di eksekusi oleh Sasha (Vladimir Mashkov). Sementara Burnett yang mengawasi dari jauh tidak sengaja berteriak lalu melarikan diri dari sana."Klaim pada video yang beredar memperlihatkan jet tempur Nato ditembak jatuh rudal Rusia adalah salah. Faktanya,video tersebut merupakan potongan adegan film Behind Enemy Lines (2001).Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.youtube.com/watch?v=cA5eartth80https://bacaterus.com/review-behind-enemy-lines/https://turnbackhoax.id/2022/03/10/salah-video-jet-tempur-siluman-nato-versus-rudal-rusia/