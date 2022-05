[Cek Fakta] Video Wawancara Presiden Ukraina Zelensky Akui Pecandu Narkoba? Cek Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beredar sebuah video yang menunjukkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky sedang membahas kokain dalam sebuah sesi wawancara. Disebutkan, Zelensky mengakui dirinya mengonsumsi narkoba jenis kokain Video itu beredar di media sosial. Akun Twitter ini dan ini ikut mengunggah video tersebut pada 19 April 2022. Pada video yang beredar terdapat teks yang diklaim sebagai terjemahan perkataan Zelenskyy. Pada teks itu menyebutkan bahwa Zelenskyy megatakan bahwa setiap pagi dirinya menghirup narkoba (kokain) agar energinya terjaga hingga sore hari."How do you feel about coke (cocaine)?Awesome! Awesome! Energy man number one. Seriously!This is energy for the whole day. At 7 a.m. I got up. Took a walk with the dog. And I do snort drugs.This is the mode. I live in it!I advise everyone. Just not hard drugs. Therefore, they make you want to sleep during the day.And this charge is enough for me until the evening.Yes!"Pada unggahannya, akun itu juga menyertakan cuitan dengan narasi sebagai berikut: "THIS JUST IN — ???????? Video Emerges Of Ukraine’s President Zelensky Allegedly Praising Cocaine"Terjemahan:"THIS JUST IN — Muncul Video Presiden Ukraina Zelensky Diduga Menyukai Kokain"Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusura, klaim pada video yang beredar bahwa Presiden Ukraina Zelenskyy mengakui dirinya mengonsumsi narkoba jenis kokain adalah salah. Faktanya , narasi pada video hasil rekayasa.Melalui reverse imgae, video wawancara Zelenskyy tersebut diunggah situs lokal pravda.com.ua pada 20 Januari 2019. Dan pada saat melakukan wawancara, di menit 07.35 Zelenskyy ditanya terkait dengan apakah ia menggunakan kokain atau tidak, namun Zelensky menjawab bahwa ia tidak menggunakan narkoba, namundirinya sangat menyukai kopi. Zelensky selalu mencium bau kopi, bahkan ia mengaku pecandu kopi.Teks terjemahan yang dimuat dalam video yang beredar tersebut merupakan teks terjemahan yang salah. Masih merujuk artikel pravda.com.ua, berikut terjemahan perkataan Zelensky pada video yang beredar:"Ini bukan coke (kokain). Saya tidak menggunakan narkoba. Saya mengendus kopi karena saya pecandu kopi. Saya benar-benar suka kopi." kata Zelenskyy.Klaim pada video yang beredar bahwa Presiden Ukraina Zelenskyy mengakui dirinya mengonsumsi narkoba jenis kokain adalah salah. Faktanya, narasi pada video hasil rekayasa.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/21/7204341/https://youtu.be/Kd5ZBo8QCrs*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016