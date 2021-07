[Cek Fakta] Foto Penemuan Tengkorak Manusia Raksasa di Thailand? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Informasi ini jenis hoaks

(konteks keliru).

adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.

082113322016

Beredar unggahan sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tengkorak manusia raksasa. Disebutkan, tengkorak raksasa itu ditemukan pada November 2017 di sebuah gua di Krabi, Thailand.Akun Twitter Curiosity @SciencePorn1 membagikan foto itu pada 13 Juni 2021. Akun itu juga menambahkan narasi pada unggahannya, bertuliskan sebagi beriktu:"The skeleton of this giant was discovered in November 2017 in a cave in Krabi, Thailand. This was just made public a few months ago. The skeleton appeared to have been battling a large horned serpent upon death."Terjemahan: "Tengkorak raksasa ini ditemukan pada November 2017 di sebuah gua di Krabi, Thailand. Ini baru diumumkan beberapa bulan lalu. Tengkorak itu tampaknya telah melawan seekor ular bertanduk besar saat mati."Dari hasil penelusuran, klaim adanya foto memperlihatkan penemuan tengkorak manusia raksasa di Thailand adalah salah. Faktanya, tengkorak itu ada replikasi, hasil karya seniman Taiwan Tu Wei-cheng.Melalui revers image pada Google, foto identik diunggah dari situs Kementerian Luar Negeri Taiwan pada artikel berjudul " Taiwan artworks take center stage at Thailand Biennale in Krabi" dimuat pada 6 November 2021.Pada artikel itu dijelaskan bahwa tengkorak raksasa karya seniman Taiwan Tu Wei-cheng itu terbuat dari kerangka plastik. Replika itu dibuat untuk ajang pameran Biennale Thailand yang berlangsung pada 2 November 2018 hingga 28 Februari 2019.Klaim adanya foto memperlihatkan penemuan tengkorak manusia raksasa di Thailand adalah salah. Faktanya, tengkorak itu ada replikasi, hasil karya seniman Taiwan Tu Wei-cheng.false contextFalse context1. https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2%2C6%2C10%2C15%2C18&post=1448492. https://turnbackhoax.id/2021/06/30/salah-foto-penemuan-kerangka-raksasa-di-dalam-gua-tahun-2017/3. https://archive.md/gwwAC*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)