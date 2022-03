[Cek Fakta] Video Rudal Rusia Hancurkan Gedung Kementerian Pertahanan Ukraina? Begini Faktanya

"Luar biasa Hebatnya …..

Rudal Rusia bisa milih gedung yg akan dirontokkan nah…

Inspire

Confuse

Sad



Gedung Kementerian Pertahanan Ukraina diratakan dengan tiga rudal dalam sekejap waktu.

Pasukan Rusia melakukan dua hal luar biasa sebelum meluncurkan misil mereka:

1beri tahu wartawan asing untuk mefoto/video di dekatnya

2beri tahu orang-orang di gedung untuk mengungsi semuanya”.

The moment the Al-Sharouk Tower was struck by an Israeli air strike on May 12. This video was captured and posted to IG by @omaralsersawi and shows the initial strike#AlSharouk #Gaza pic.twitter.com/dheM8axUYK — Alice Chambers (@aflchambers) May 13, 2021

Beredar video yang diklaim memperlihatkan gendung Kementerian Pertahanan Ukraina runtuh akibat serangan rudal Rusia. Video itu beredar di media sosial.Akun Facebook bernama Fahry Abbu Ramadhani membagikan video berdurasi 1 menit tersebut pasa 2022. Pada video terlihat wartawan sedang meliput di depan gedung yang runtuh. Video itu disertai narasi sebagai berikut:Benarkah? Berikut cek faktnaya.Dari hasil penelusuran, klaim pada video yanng beredar memperlihatkan Gedung Kementerian Pertahanan Ukraina runtuh diserang Rudal Rusia adalah salah. Faktanya, video tersebut memperlihatkan serangan Israel ke Gaza, Palestina.Video serupa diunggah akun Twitter Alice Chambers pada 14 Mei 2021. Pada video diberi keterangan bawah Menara Al Shorouk di jantung kota Gaza diserang Israel.”The moment the Al-Shorouk Tower was struck by an Israeli air strike on May 12. This video was captured and posted to IG by @omaralsersawi and shows the initial strike #AlShorouk #Gaza.” keterangan pada video.Penerusuan selanjutnya, terdapat pemberitaan terkait video tersebut pada portal berita Al Jazeera melalui artikel berjudul "‘Everything lost in an eye blink’: Gaza towers targeted by Israel" dimuat 13 Mei 2021. Artikel itu menjelaskan, Israel menyerang tiga blok menara di jantung kota Gaza dalam 24 jam. Serangan tersebut meratakan dua blok dan menghancurkan bagian lainnya.Dilaporkan selama berhari-hari, jet tempur Israel telah menargetkan beberapa bangunan penting di jantung kota Gaza dan meratakan setidaknya dua blok bertingkat termasuk Menara Al Shorouk. Bangunan itu adalah salah satu blok menara tertua di jalur pantai dan salah satu landmark paling terkenal. Dibangun pada 1995, gedung tersebut menampung banyak saluran TV dan kantor media.Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, setidaknya 83 warga Palestina, termasuk 17 anak, tewas dan ratusan korban lainnya terluka sejak Israel memulai serangannya pada Senin, 13 Mei 2021.Klaim pada video yanng beredar memperlihatkan Gedung Kementerian Pertahanan Ukraina runtuh diserang Rudal Rusia adalah salah. Faktanya, video tersebut memperlihatkan serangan Israel ke Gaza, Palestina.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.aljazeera.com/news/2021/5/13/lost-in-blink-of-an-eye-gaza-high-rise-towers-targeted-by-israelhttps://twitter.com/aflchambers/status/1392916119648886792https://turnbackhoax.id/2022/03/29/salah-rudal-rusia-bisa-memilih-target-gedung-kementerian-pertahanan-ukraina-diratakan-dengan-tiga-rudal/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016