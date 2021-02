[Cek Fakta] Foto Ini Memperlihatkan Permukaan Matahari yang Dipublikasikan NASA? Ini Faktanya

"The most clear artistic image of the sun's magnetic field."

"Gambar artistik paling jelas dari medan magnet matahari"

Beredar sebuah foto yang diklaim memperlihatkan permukaan matahari. Disebutkan pula, foto itu berasal dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA).Akun Facebookturut membagikan foto itu pada Sabtu, 6 Februari 2021. Pada unggahannya, akun itu juga menyertakan narasi bertuliskan sebagai berikut:Terjemahan:Benarkah foto yang beredar tersebut memperlihatkan permukaan matahari yang dipublikasikan NASA? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, foto yang yang diklaim memperlihatkan permukaan matahari yang dipublikasikan NASA adalah salah. Faktanya, foto tersebut hasil suntingan atau telah diedit.Dilansirmelalui laporan berjudul "This is an edited photo of the Sun created by an independent photographer, not NASA" , disebutkan bahwa NASA tidak pernah mempublikasi foto seperti yang beredar tersebut."NASA mengatakan kepada AFP bahwa foto itu "bukan gambar NASA". tulis AFP dalam laporannya.Menanggapi pertanyaan dari AFP, pimpinan komunikasi heliofisika NASA Karen C. Fox mengatakan dalam email pada 9 Februari 2021, bahwa foto itu "bukan gambar NASA."Pula, melalui reverse image ditemukan foto identik yang diunggah situs. Foto itu karya dari Jason Guenzel, seorang fotografer asal AS. Foto yang diunggah pada 16 Januari 2021 diberi judul "Magnetic Sun: A stylized rendition of a solar close-up. This image highlights the turbulent magnetic field on the visible surface of our star." atau setelah dialihbahasakan menjadi "Matahari Magnetik: Penampakan gaya matahari dari dekat. Gambar ini menyoroti medan magnet turbulen di permukaan bintang kita yang terlihat."Merujuk kolom 'Tentang' di profil Guenzel, dia adalah seorang fotografer yang berbasis di Michigan, Amerika Serikat.Guenzel juga mengunggah foto tersebut pada beberapa media sosialnya. Dia dengan jelas mengatakan dalam keterangan bahwa gambar itu adalah "gambar kromosfer matahari yang diproses dengan perangkat lunak", yaitu, lapisan gas di atas matahari.Foto yang yang diklaim memperlihatkan permukaan matahari yang dipublikasikan NASA adalah salah. Faktanya, foto tersebut hasil suntingan atau telah diedit.https://factcheck.afp.com/edited-photo-sun-created-independent-photographer-not-nasa?fbclid=IwAR1trGWLoBIwPQlaG-Yi6OxurhFt4cScJBWiZK_QL0KAIZwEeXgmGFlgepIhttps://fineartamerica.com/featured/magnetic-sun-jason-guenzel.htmlhttps://archive.md/lUjan--------------------------*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)