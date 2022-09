[Cek Fakta] Ratu Elizabeth II Memiliki Garis Keturunan Nabi Muhammad SAW? Begini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ratu Elizabeth II dikabarkan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan, Ratu Elizabeth II keturunan nabi.Akun Twitter ini membagikan gambar memperlihatkan silsilah keluarga. Pada gambar tersebut tedapat keterangan bertuliskan Prophet Muhammad (570-632) bagian kiri atas. Pada bagian kanan paling bawah terdapat nama Elizabeth II."May Allah protect her" tulis akun tersebut.Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis, 8 September 2022 pada usia 96 tahun. Kepergiannya memang banyak menarik perhatian masyarakat dunia terhadap kehidupan Ratu Elizabeth II, termasuk riwayat silsilahnya. Lalu, benarkah Ratu Elizabeth II memiliki garis keturunan nabi Muhammad SAW? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Ratu Elizabeth II memiliki garis keturunan nabi Muhammad SAW adalah salah. Faktanya, informasi ini adalah hoaks lama yang kembali beredar.Dikutip dari History, informasi kalau Ratu Elizabeth II memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW sudah beredar sejak 1986. Rumor itu kembali diperbincangkan pada 2018, dan terakhir setelahkematian Elizabeth II pada September 2022.Menurut History, rumor itu berawal dari sebuah surat ditulis Harold B Brooks-Baker dari penerbit Burke's Peerage, yang menerbitkan buku tentang bangsawan Inggris. Brooks-Baker mengaitkan Ratu Elizabeth II dengan Nabi Muhammad SAW melalui Putri Zaida dari Sevilla, seorang putri Muslim dari abad ke-11 yang masuk Kristen dan menjadi selir Raja Alfonso VI dari Kastilia.Dilansir Snopes, klaim Elizabeth II memiliki garis keturunan Nabi Muhammad hanya sebatas rumor atau kesalahpahaman sederhana. Sejarawan Inggris David Starkey mengatakan, klaim tersebut belum bisa diverifikasi kebenaranya dan belum diterima secara luas para sejarawan. Pula, tidak ada data valid untuk mendukung klaim tersebut.Penerbit Burke's Peerage juga tidak bisa memberikan data dan fakta terkait klaim tersebut.Istana Buckingham (Buckingham Palace) juga belum pernah menanggapi klaim ini. Hingga kini keterkaitan Ratu Elizabeth II dengan Nabi Muhammad tak pernah terbukti. Penelitian Harold B. Brooks-Baker juga masih menjadi klaim yang belum terbukti kebenarannya.Klaim bahwa Ratu Elizabeth II memiliki garis keturunan nabi Muhammad SAW adalah salah. Faktanya, informasi ini adalah hoaks lama yang kembali beredar.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.https://www.history.com/news/is-queen-elizabeth-related-to-the-prophet-muhammadhttps://www.snopes.com/news/2022/09/08/queen-elizabeth-prophet-muhammad/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016