[Cek Fakta] Foto Siswa Sekolah di Ukraina Dipaksa Rayakan Ulang Tahun Hitler? Cek Faktanya

Beredar sebuah foto yang memperlihatkan siswa sekolah sedang berbaris diklaim membentuk "SS" seperti simbil Nazi . Disebutkan, kegiatan itu merupakan perayaan ulang tahun pemimpin Nazi Adolf Hitler oleh siswa sekolah di Ukraina tahun lalu.Akun Twitter M.E (@Z_Marconie) membagikan foto tersebut pada 20 April 2022. Pada unggahan fotonya, akun itu menyertakan narasi sebagai berikut:"#Lvov #Ukraine Schoolchildren forced to line up in SS runes in order to celebrate Hitler’s birthday last year"Terjemahan: "#Lvov #Ukraina Anak-anak sekolah dipaksa berbaris dalam bentuk SS untuk merayakan ulang tahun Hitler tahun lalu"Benarkah? Berikut cek faktanyaDari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan siswa sekolah di Ukraina merayakan ulang tahun Hitler adalah salah. Faktanya, foto tersebut adalah flash mob berbaris dalam bentuk angka “55” yang dilakukan di pusat kota Penza, Rusia sebagai perayaan 55 tahun penerbangan berawak pertama ke luar angkasa.Melalui reverse image, foto yang sama dimuat situs berbahasa Rusia penza.rfn.ru. Pada artikel itu dijelaskan aksi massal yang dinamai "Penaklukan Luar Angkasa" diadakan di pusat Penza untuk menghormati penerbangan berawak pertama ke luar angkasa pada Selasa, 12 April 2016. Para peserta flash mob berbaris dalam bentuk angka "55", yang berarti peringatan 55 tahun penerbangan berawak pertama ke luar angkasa, sekaligus melepaskan balon ke angkasa."Setelah itu, dalam rangka acara massal, diadakan kompetisi dan kuis tentang pengetahuan tentang sejarah luar angkasa negara mereka. Untuk ini, para peserta dibagi menjadi empat tim", tulis situs tersebut.Foto itu juga bagian dari video kegiatan perayaan itu dimuat kanal YouTube ???? ????? berdurasi 2 menit. Seperti diketahui, Yuri Gagarin merupakan astronaut asal Rusia (dahulu Uni Soviet) menjadi manusia pertama yang terbang selama 108 menit ke luar angkasa dengan roket Vostok 1 pada 12 April 1961.Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan siswa sekolah di Ukraina merayakan ulang tahun Hitler adalah salah. Faktanya, foto tersebut adalah flash mob berbaris dalam bentuk angka “55” yang dilakukan di pusat kota Penza, Rusia sebagai perayaan 55 tahun penerbangan berawak pertama ke luar angkasa.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.-https://penza.rfn.ru/region/rnews.html?id=541529&rid=572&iid=62581-https://www.youtube.com/watch?v=D_tEHGmG5Dc*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016Kami saat ini mengadakan survei/kuesionerbertujuan memahami perilaku dan preferensi audiens terkait konten cek fakta dari media/pers di Indonesia. Anda bisa mengisi survei melalui tautan link di bawah ini. Data Anda akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan guna keperluan penelitian.Link survei: https://tinyurl.com/survei-audiens-cekfakta