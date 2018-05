Ulang Tahun ke-28, The Papandayan Diharapkan Makin Berprestasi

The Papandayan Hotel Bandung merayakan ulang tahun ke-28 pada Jumat, 4 Mei 2018. Dengan pertambahan usia ini, diharapkan The Papandayan semakin matang, dan prestasi yang diraih bertambah besar.Acara yang berlangsung di HB Grill Garden The Papandayan Hotel ini diawali dengan sambutan dari General Manager The Papandayan Bobby Renaldi. Kemudian acara dilanjutkan pemotongan tumpeng dan diberikan kepada associate yang telah lama mengabdi kepada hotel yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto 83, Bandung, itu.Rangkaian acara dilanjutkan dengan pelepasan tujuh ekor burung merpati. Jumlah tersebut merupakan simbol dari usia hotel, yang terhitung dari pergantian nama Hotel Papandayan menjadi The Papandayan Hotel.Usai pelepasan burung merpati, acara dilanjutkan dengan pelepasan balon dan pembacaan doa bersama untuk kelancaran usaha The Papandayan Hotel ke depannya. Setelah rangkaian acara selesai, seluruh associates menikmati sarapan bersama di HB Grill Garden.The Papandayan telah meraih beberapa penghargaan, antara lain dua tahun berturut-turut memenangkan penghargaan untuk kategori Indonesia Leading 5 Star Hotel Bandung dari Indonesia Travel and Tourism Awards (ITTA) Foundation. The Papandayan juga berhasil mempertahankan Certificate of Excellence dari Trip Advisor sejak tahun 2012.Hal ini membuktikan dengan usia yang semakin matang, The Papandayan mampu berkarya dan mendedikasikan pelayanan terbaik untuk para tamu.The Papandayan merupakan hotel bintang 5 dengan desain Classic Elegance yang menawarkan sebuah konsep baru dengan kenyamanan dan kemewahan serta keramahan. Letaknya sangat strategis di pusat bisnis Kota Bandung, yang merupakan salah satu jalan alternatif untuk menghindari keramaian.Hotel ini memiliki 172 kamar tamu yang elegan terdiri dari kamar jenis The Classic, The Premier, The Ambassador, The Suite dan Presidential Suite dengan dekorasi yang diambil dari unsur-unsur alam seperti batu, kayu dan seni yang mencerminkan budaya lokal. Dilengkapi dengan fasilitas terbaik seperti Cantigi Wine & Dine, Pago Restaurant, Mirten Lounge, The Deli, Huru Batu Grill Garden, Edelweiss Spa, Fitness Center & Beauty Salon, Meeting Rooms & Ballroom.(ROS)