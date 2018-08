Lakukan Empat Hal Ini jika Anda Sering Bertengkar dengan Pasangan

: Ada kalanya kehidupan romansa tidak selalu berjalan mulus. Bagaimana pun Anda dan pasangan merasa cocok, pertengkaran kecil hingga besar pasti akan Anda lewati.Namun, jika pertengkaran Anda begitu sering terjadi sehingga Anda tidak bisa menikmati waktu bersama, ini bisa menjadi pertanda ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan.Untuk mengurangi seberapa sering Anda bertengkar, penting untuk menyadari bahwa memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa hal bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan.Susan Winter, ahli hubungan percintaan dari New York dan penulis buku best seller memberikan tips yang bisa dilakukan untuk mengurangi frekuensi pertengkaran antara Anda dengan pasangan.Sangat penting untuk bijaksana dalam bertengkar dengan pasangan. Tidak semua perbedaan pendapat dan perselisihan harus diselesaikan dengan pertengkaran.Merasa terganggu dengan apa yang dilakukan pasangan adalah sesuatu yang normal, tetapi sebaiknya Anda tidak membesar-besarkan masalah kecil."Tanyakan pada dirimu sendiri, 'Seberapa penting Anda harus bertengkar hanya untuk menyamakan pendapat?'" kata Winter.Hal itu merupakan metode paling tepat untuk mengurangi pertengkaran yang tidak perlu."Dalam setiap hubungan membutuhkan keseimbangan antara 'me time' dan 'couple time'," kata Winter.Luangkan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan atau hobi yang Anda sukai. Jika Anda terlalu sering bertengkar dengan pasangan, cobalah untuk menghabiskan waktu sendiri-sendiri terlebih dahulu, mungkin saja pertengkaran yang sering terjadi disebabkan karena Anda dan pasangan terlalu sering menghabiskan waktu bersama."Ketika berada dalam suatu hubungan, mungkin saja kita akan kehilangan keseimbangan dalam diri kita karena terlalu mencintai pasangan," kata Winter."Ketidakseimbangan ini merupakan akar dari berbagai macam pertengkaran." Jika Anda selalu menonton film yang ingin mereka tonton, atau selalu nongkrong bersama teman-teman mereka, ini adalah sesuatu yang pasti mengundang pertengkaran. Untuk itu, keseimbangan dalam hubungan sangatlah penting.Komunikasi yang sehat merupakan hal penting dalam menghindari dan menyelesaikan konflik yang tidak perlu. Winter merekomendasikan untuk menyisihkan waktu untuk membahas "kebutuhan dan keinginan" Anda dan "bagaimana peran satu sama lain dalam suatu hubungan."Lihat video:(DEV)