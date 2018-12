Rambut Sehat Ikal Alami, Tren 2019

(Dalam tren rambut serta warna rambut yang dikeluarkan oleh Cheryl Munoz, Style Director di Daniel Galvin dalam Elle mengatakan bahwa undone style (messy hair) dengan sedikit terlihat curly akan meramaikan style rambut di tahun 2019. Foto: Ilustrasi. Michael Dam/Unsplash.com)

Tahun baru semangat baru. Tak lupa juga penampilan yang lebih segar, cantik, dan sehat. Termasuk juga rambut Anda.Dalam tren rambut serta warna rambut yang dikeluarkan oleh Cheryl Munoz, Style Director di Daniel Galvin dalam Elle mengatakan bahwa undone style (messy hair) dengan sedikit terlihat curly akan turut juga meramaikan style rambut di tahun 2019.Dan salah satu bintang Hollywood terkenal yang punya gaya rambut curly adalah Lili Reinhart. Aktris Riverdale ini mengatakan "Let the curly vacation begin," dengan menyandingkan foto dengan rambut ikalnya dengan foto Olivia Newton-John dalam film Grease yang terlihat cantik effortless.Dan menjawab salah satu resolusi kecantikan rambut di tahun 2019, Matrix Indonesia memperkenalkan tren baru #CurlyJamanNow melalui servis Collagen Sculpting Loose Wave sebagai sebuah terobosan terbarunya.Metode terbaru ini mengambil esensi sculpting sebagai “art of shaping” yang sangat umum di dunia seni, yang diinterpretasikan menjadi seni membentuk tekstur rambut.(Baca juga: Sering Gunakan Pengering Bikin Rambut Cepat Menua Tren ini tentunya didukung oleh teknologi mutakhir dari rangkaian OptiSculpt yang mengandung collagen dan elastin untuk pembentukan model rambut secara natural. Dan juga Opti.Care yang mengandung shea butter untuk menutrisi, menjaga rambut agar tetap sehat.Rangkaian produk ini tentunya memudahkan hairdresser dalam menghasilkan rambut lurus natural ataupun tekstur ikal natural (loose wave) yang sedang trendi di industri kecantikan rambut dunia.Brand General Manager Matrix Indonesia, Amanda Indarwulan mengatakan, “Servis Collagen Sculpting Loose Wave lebih terjangkau dibandingkan permanent blow. Dan tentunya juga lebih hemat waktu dibandingkan harus catok rambut setiap hari. Karena cukup dengan satu kali servis, rambut loose wave bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama.""Setelah mendapatkan rambut #CurlyJamanNow, jangan lupa untuk tetap melakukan perawatan di rumah menggunakan serum Opti.Care. Hair lotion ini dapat memberikan nutrisi, serta melindungi rambut dari panas matahari ataupun panasnya alat catok-jika konsumen ingin styling rambut menggunakan catokan.” Hal ini penting agar rambut Anda tetap sehat.(TIN)