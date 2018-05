Tanda-tanda Si Kecil Mengalami Infeksi Sinus

(Jika pilek atau flu yang dialami anak Anda sangat berat, mungkin mereka mengalami sinusitis. Foto: Brytny.com/Unsplash.com)

Ketika balita Anda mengalami sakit, hal tersebut terkadang membuat orang tua menjadi sangat khawatir. Mengingat umumnya para balita masih belum bisa menjelaskan dengan jelas apa yang mereka rasakan ketika mereka sedang sakit.Dan bahkan terkadang, apa yang mungkin Anda anggap sebagai sakit flu biasa bisa saja penyakit sebenarnya lebih dari itu, misalnya saja sinusitis."Infeksi sinus atau sinusitis terjadi ketika cairan yang terakumulasi dalam sinus selama pilek atau alergi tidak cukup mengalir keluar melalui hidung dan belakang tenggorokan yang akhirnya menjadi terinfeksi," menurut Dr William Sears, seorang dokter spesialis anak.Dan berikut inilah tanda-tanda bahwa flu yang dialami oleh anak Anda bukanlah flu biasa.(Baca juga: Flu Tak Kunjung Sembuh, Salah Satu Tanda Infeksi Sinus Jika pilek atau flu yang dialami anak Anda sangat berat, mungkin mereka mengalami sinusitis. Anda dapat mengobati pilek dengan antihistamin, tetapi obat itu dapat menyebabkan kantuk. American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan untuk memberikan antihistamin di malam hari.Hidung tersumbat bisa sangat membuat frustrasi. The American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery menyarankan menggunakan semprotan hidung dekongestan atau obat tetes hidung untuk meredakan hidung yang tersumbat.Dr Sears mengatakan mata bengkak, terutama ketika anak Anda bangun, bisa menunjukkan itu adalah infeksi sinus. The American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery juga mengatakan bahwa kemungkinan ada pembengkakan di sekitar mata balita Anda jika terjadi sinusitis. Faktanya, secara umum, peradangan pada sinus dapat menyebabkan wajah anak Anda menjadi sedikit bengkak, kata Dr Ken Feuerstein, seorang dokter anak di New York kepada Romper.com.Dr Feuerstein mengatakan bahwa anak Anda mungkin mengeluh sakit pada wajah, dan ini bisa disebabkan oleh penumpukan cairan yang ada di dalam sinus yang menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa sakit di wajah secara keseluruhan.Hidung yang tersumbat juga terkadang bisa menyebabkan rasa sakit pada telinga seperti yang dirasakan ketika Anda sedang naik pesawat. Dr Feuerstein memeringatkan bahwa keinginan yang terus menerus untuk menggaruk-garuk telinga bisa menjadi tanda bahwa anak Anda mengalami infeksi sinus.Warna cairan yang keluar dari hidung anak Anda juga bisa menjadi tanda adanya infeksi. Terutama ketika cairannya sudah berubah menjadi warna kuning kehijauan. "Selain itu, jika lendirnya berbau bisa juga menjadi tanda adanya infeksi sinus," menurut WedMD.(TIN)