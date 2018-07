Cara Sederhana agar Tetap Bahagia di Sela Kesibukan Kerja

Bekerja tanpa mengenal waktu bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental. Itu sebabnya, penting mengambil waktu jeda di sela pekejaan untuk mendapatkan suasana hati yang lebih baik.Penelitian terbaru yang dilakukan terhadap karyawan yang bekerja sebagai call center menemukan bahwa istirahat sejenak atau tidur siang dapat meningkatkan pengaruh positif bagi para karyawan, termasuk meningkatkan kinerja."Micro-break tidak hanya dapat secara langsung meningkatkan kinerja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi emosi para karyawan," ujar YoungAh Park, salah satu penulis studi di School of Labor and Employment Relations di University of Illinois, dilansir dari Time.Studi lain yang dilakukan Park juga menemukan bahwa micro break membantu mengurangi tingkat stres, meningkatkan suasana hati, dan menurunkan emosi negatif pada saat jam pulang kerja."Micro break adalah istirahat kecil yang dilakukan oleh karyawan kapanpun mereka membutuhkan istirahat. Ini berbeda dari istirahat makan siang atau istirahat 'formal' lainnya yang sudah ditentukan," ujar Park.Park tidak menyebutkan berapa lama waktu yang ideal untuk melakukan micro break. Namun, setiap individu membutuhkan waktu istirahat yang berbeda-beda sehingga itu semua tergantung dari kebutuhan masing-masing individu.Lihat video:(DEV)