Normalkah Tidak Merasa Lapar setelah Berolahraga?

: Merasa lapar setelah berolahraga normal terjadi mengingat saat olahraga ada banyak energi yang hilang. Namun, normalkah jika Anda justru tidak merasa lapar?Penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya kehilangan nafsu makan setelah berolahraga bukanlah hal yang aneh. Dikutip dari Elite Daily, studi yang diterbitkan dalam jurnal Medicine and Science In Sports and Exercise (2016) menemukan bahwa, berolahraga bisa saja membuat orang jadi tidak lapar.Alisha Temples, ahli gizi berlisensi di Fueled & Fed Nutrition mengatakan bahwa olahraga memberi tekanan pada tubuh, yang mana bila dilakukan secara intens dapat membuat Anda sedikit kehilangan nafsu makan."Anda mungkin tidak akan langsung merasa lapar sesaat setelah melakukan olahraga karena stres terjadi di tubuh Anda," katanya.Secara fisiologis, aliran darah ketika terjadi stres pada tubuh akan mengalihkan fokusnya dari sistem pencernaan ke tempat lain sehingga Anda tidak merasa terlalu lapar."Semakin lama atau semakin intens berolahraga, semakin Anda tidak begitu merasa lapar," katanya.Para ahli gizi umumnya merekomendasikan untuk makan sekitar satu sampai tiga jam setelah berolahraga intensitas sedang. Sedangkan untuk olahraga yang lebih intens, Temples mengatakan untuk mengonsumsi makanan-makanan kecil dalam rentang waktu 30 menit setelah olahraga, serta makan dalam durasi yang lebih teratur sekitar dua sampai tiga jam setelah olahraga.(DEV)