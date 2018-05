Fakta tentang Kolesterol yang Perlu Anda Tahu

Sebagian orang beranggapan kolesterol identik dengan penyakit berbahaya. Persepsiitu tidak salah sepenuhnya, namun ada beberapa fakta seputar kolesterol yang belum banyak diketahui.Ada dua jenis kolesterol yang perlu Anda tahu, yakni kolesterol jahat (LDL) dan kolesterol baik (HDL). Kadar keduanya harus seimbang dalam tubuh. Tubuh memerlukan HDL sekitar 50-60 mg/dL. Sedangkan kolesterol jahat tidak boleh lebih dari 100 mg/dL.Kolesterol tak selalu buruk jika kadarnya normal. Bahkan, tubuh memerlukan kolesterol untuk menjaga hormon dan sel tubuh berfungsi dengan baik. Selain itu, kolesterol akan membantu hati membuat asam untuk memproses lemak.Tak hanya orang dewasa, anak-anak berpotensi memiliki kadar kolesterol tinggi. Hal ini dipicu faktor obesitas dan keturunan. Ada baiknya Anda melakukan cek kesehatan pada anak, terlebih jika ada riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi.National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) American Academy of Pediatricsmerekomendasikan agar anak antara usia 9 dan 11, 17 dan 21, melakukan pemeriksaan kadar kolesterol. Sebagai bentuk pencegahan, selalu perhatikan asupan makanan yang dikonsumsi anak, ajak ia rutin berolahraga, dan batasi makanan manis.Kadar kolesterol perempuan kerap mengalami perubahan, yaitu pada saat hamil danmenopause. Saat hamil, kadar kolesterol wanita naik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Kadar kolesterol kembali normal setelah melahirkan. Kemudian, ketika memasuki menopause kadar kolesterol kembali naik. Ahli dari Mayo Clinic mengatakan, penurunan hormon esterogen saat menopause menyebabkan kadar LDL naik.Kadar kolesterol baik (HDL) dalam tubuh akan meningkat jika seseorang aktif bergerak.Penelitian yang dipublikasi Journal of Strength and Conditioning Research mengemukakanbahwa pria yang rutin jogging setiap minggu, mengalami peningkatan kadar HDL signifikan.Penggunaan obat kolesterol seperti statin dikhawatirkan sebagian orang akan menimbulkan efek samping. Sebagai alternatif, suplemen penurun kolesterol digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Beberapa suplemen penurun kolesterol yang biasa digunakanialah minyak ikan, Psyllium (Plantago Ovata), niacin, sterol dan stanol, Koenzim Q10 (CoQ10). Namun, sebelum memutuskan mengonsumsi suplemen, sebaiknya Anda konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter.Cara lain untuk membantu menurunkan kadar kolesterol yaitu dengan mengonsumsi NutriveBenecol. Nutrive Benecol telah teruji membantu menurunkan kolesterol 7-10 persen dalam 1-2 minggu, LDL hingga 15 persen dan membantu mengurangi risiko jantung koroner.Nutrive Benecol dilengkapi dengan kandungan Plant Stanol Ester (PSE) di dalamnya yang terbukti efektif menurunkan kadar kolesterol. Plant Stanol merupakan senyawa alami yang banyak terdapat dalam tanaman, seperti rye, kedelai, sayur-sayuran, minyak sayuran, nasi, buncis, jagung, gandum dan tanaman lainnya. Di mana mekanisme kerja dalam tubuh dengan cara berkompetisi dengan kolesterol makanan yang masuk dalam saluran cerna, sehingga tidak diserap oleh usus halus.Untuk mencapai manfaat maksimal, Anda harus minum dua sajian sehari setelah makan. Ada beberapa varian smoothies dengan rasa enak seperti blackcurrant, strawberry, orange, dan lychee. Serta Nutrive Benecol Cereal dengan rasa yang lezat yaitu vanilla veggie mix dan chocolate. Nutrive Benecol, cara enak turunkan kolesterol.(ROS)