Alasan Pasangan Belum Memperkenalkan Anda ke Keluarganya

Bertemu dengan orang tua pasangan Anda adalah suatu hal yang penting dalam hubungan. Bisa berkenalan dan bahkan akrab dengan keluarga pasangan tentunya merupakan hal yang menyenangkan.Tapi apa jadinya jika pasangan Anda belum juga memperkenalkan Anda ke keluarganya? Tentu itu menjadi rasa penasaran, apalagi hubungan kalian sudah lama berlangsung."Bisa memasuki kehidupan keluarga pasangan Anda adalah tanda komitmen mereka," ujar Susan Winter, seorang relationship expert dan penulis buku mengenai hubungan percintaan, kepada Elite Daily.Sebaliknya, ia juga mengatakan bahwa menunda-nunda dalam memperkenalkan Anda kepada keluarga mereka, bisa menandakan bahwa mereka menahan komitmen emosional mereka kepada Anda.Penting untuk diingat bahwa bertemu dengan orang tua adalah sebuah pencapaian dalam hubungan yang dapat terjadi pada rentang waktu yang berbeda bagi setiap individu. Namun, menurut Dr. LeslieBeth Wish, psikoterapis klinis berlisensi, relationship expert, enam bulan adalah waktu yang cukup untuk berkenalan dengan keluarga pasangan."Tidak ada aturan tentang lamanya waktu dalam hubungan tentang kapan harus bertemu orang tua. Tapi waktu tersebut cukup untuk merasa stabil dalam hubungan dan tidak terlalu cepat," terang LeslieBeth yang juga penulis buku Training Your Love Intuition.Tetapi bagaimana jika Anda tidak dapat memahami alasan yang diberikan oleh pasangan ketika mereka selalu menunda-nunda perkenalan keluarga? Dr. Wish mengatakan, Anda perlu mengambil langkah mundur untuk mengevaluasi apakah Anda melewatkan tanda-tanda bahwa pasangan Anda memiliki ketakutan untuk berkomitmen."Sebaiknya Anda tidak membuat rencana terlalu jauh di masa depan, itu bisa jadi pertanda bahwa mereka mungkin mengalami keraguan atau ketakutan yang menyebabkan mereka tidak yakin untuk memperkenalkan Anda kepada orang yang mereka cintai," jelas Wish.Menurut Dr. Wish, jika pasangan Anda tidak menanyakan tentang keluarga Anda atau menunjukkan ketertarikannya dalam bertemu mereka, itu mungkin bukan karena masalah mereka dengan keluarga. Tetapi bisa jadi karena mereka memang memiliki hubungan yang lebih serius dengan Anda secara keseluruhan.(FIR)