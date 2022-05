Simak! Ini Jadwal One Way Arus Balik Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pemudik yang menuju DKI Jakarta dari arah timur Jawa diimbau menyesuaikan jadwal satu arah (one way) yang telah disiapkan kepolisian. Rekayasa lalu lintas mulai diterapkan pada Jumat siang, 6 Mei 2022 hingga Senin, 9 Mei 2022."Masyarakat yang akan balik ke Jakarta, silakan sesuaikan dengan Jadwal one way," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya , Sambodo Purnomo Yogo, melansir Mediaindonesia.com, Rabu, 4 Mei 2022.Selain one way. juga akan diberlakukan ganjil genap untuk setiap kendaraan yang melintas. Mulai KM 414 Tol Kalikangkung sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek.1. Rabu, 6 Mei 2022Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek2. Kamis, 7 Mei 2022Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai KM 3 Gerbang Tol Halim3. Jumat, 7 Mei 2022Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai KM 3 Gerbang Tol Halim.Baca: Pelabuhan Panjang Mampu Antisipasi Lonjakan Arus Balik Berakhirnya pelaksanaan one way dan perpanjangan waktu bersifat situasional.Bila antrean kendraan di Gerbang Tol Kalingkung semakin panjang, akan dilakukan one way mulai dari KM 442 (GT Bawen).Masyarakat yang lelah saat arus balik diminta beristirahat di rest area. Namun jika penuh, pengemudi diharap keluar tol untuk istirahat di kawasan arteri. Dilarang beristirahat di bahu jalan tol.(LDS)