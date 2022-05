Persiapan One Way Tol Palimanan-Cikampek, Polisi Sterilisasi Jalur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Korps Lalu Lintas ( Korlantas ) Polri melakukan sterilisasi jalur dan rest area untuk pemberlakukan satu arah dari Km 188 Gerbang Tol (GT) Palimanan hingga GT Cikampek. Pemberlakukan one way melihat perkembangan terkini arus lalu lintas di jalan tol "Rekayasa lalu lintas bersifat situasional," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi, melalui keterangan tertulis, Kamis, 5 Mei 2022.Firman menuturkan sistem one way diberlakukan mulai hari ini pukul 11.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Dia menerangkan pemberlakukan rekayasa lalu lintas itu melihat perkembangan di tol arah timur menuju barat atau DKI Jakarta.Firman mengungkap petugas juga menyiapkan contra flow dari Km 72 hingga Km 47. Sehingga lajur dari Jakarta menuju Bandung atau Jawa Tengah masih dapat digunakan."Kendaraan yang akan mengarah ke Bandung dan Cikampek diberikan relaksasi satu lajur," ujar jenderal bintang dua itu.Baca: Jika Rest Area Penuh, Pemudik Diminta Keluar Tol untuk Istirahat Petugas bisa menghentikan rekayasa lalu lintas bila arus kendaraan tidak meningkat. Sebaliknya, one way akan diperpanjang jika terjadi peningkatan arus.Firman mengungkapkan pihaknya membutuhkan waktu selama dua jam untuk melakukan sterilisasi jalur dan rest area sebelum pelaksanaan one way. Termasuk saat one way disetop, Polri membutuhkan waktu setupa untuk sterilisasi.(LDS)