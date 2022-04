Lalu Lintas di Tol Disterilkan 2 Jam Sebelum Penerapan Gage-One Way

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Arus Mudik

Kamis, 28 April 2022, ganjil genap dan one way dimulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jumat, 29 April 2022, ganjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung Sabtu, 30 April 2022, ganjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung Minggu, 1 Mei 2022, ganjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

Arus Balik

Rabu, 6 Mei 2022, ganjil genap dimulai pukul 14.00-24.00WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek Kamis, 7 Mei 2022, ganjil genap dan one way dimulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim Jumat, 7 Mei 2022, ganjil genap dan one way dimulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim.

Jakarta: Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri beserta stakeholder terkait akan menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap (gage) dan one way mulai dari Tol Cikampek hingga Kalikangkung pada Kamis, 28 April 2022. Lalu lintas di tol akan disterilkan dua jam sebelum pemberlakuan gage dan one way."Ya 2 jam (sebelumnya) seluruh jalur dari KM 47, Cikampek, Cirebon, Brebes, Kalikangkung KM 414 Semarang dilakuan sosialisasi dan sterilisasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis, 28 April 2022.Dedi mengatakan kepolisian juga melakukan penjagaan dan pengawalan di pintu keluar gerbang tol. Terutama pada wilayah yang menjadi jalur mudik "Penjagaan di exit-exit tol dan pengawalan secara estafet dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah," ujar jenderal bintang dua itu.Baca: Ganjil Genap dan One Way Berlaku Sore Ini, Pemudik Diajak Taat Aturan Sistem ganjil genap dan one way mulai diberlakukan hari ini pukul 17.00-24.00 WIB. Berikut rincian jadwalnya:(AZF)