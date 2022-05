One Way Diterapkan di KM 188 Palimanan-KM 72 Cikampek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Korlantas Polri mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) dari Gerbang Tol (GT) Palimanan Utama kilometer (KM) 188 sampai dengan Tol Jakarta Cikampek KM 47. Sistem one way bakal diterapkan mulai pukul 11.00-24.00 WIB.“One way akan diberlakukan pada Kamis, 5 Mei 2022, pukul 11.00 sampai dengan 24.00 WIB dimulai dari GT Palimanan Utama Km 188 sampai dengan Km 72 Cikampek dilanjutkan contra flow sampai dengan Tol Jakarta Cikampek Km 47,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, di Jakarta, Kamis, 5 Mei 2022.Dia menjelaskan rekayasa lalu lintas one way dilakukan merujuk pada hasil koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan PT Jasa Marga bahwa ruas jalan Tol Cipali tidak bisa lagi menampung kepadatan arus lalu lintas, baik pada jalur A dan B dengan volume capacity ration (VCR) sebesar 1,19.“Berdasarkan data arus lalu lintas hari Rabu (4 Mei) dari pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB yang telah melewati ruas jalan Tol Cipli mengalami tren peningkatan,” kata Dedi.Kemudian, berdasarkan pemantauan melalui kamera pengawas atau CCTV di NTMC dan command center PJR serta peta digital terlihat adanya peningkatan pergerakan arus lalu lintas dari timur menuju ke arah barat (Jawa ke Jabodetabek). “Begitu juga berdasarkan pantauan anggota di lapangan baik dari Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, dan Korlantas, arus lalu lintas mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya,” ujar dia.Demi keamanan dan keselamatan serta kelancaran arus balik, kata dia, pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas. Selain one way dan contra flow, Polri memberikan diskresi berupa relaksasi satu lajur untuk kendaraan yang mengarah ke Bandung dan Cikampek.“Apabila kepadatan arus lalu lintas mulai berkurang, maka pelaksanaan rekayasa one way akan diakhiri lebih cepat dari jadwal yang sudah ada,” kata Dedi.Baca: Serentak, 269 Ribu Kendaraan Diprediksi Kembali ke Jabotabek Pada 8 Mei Namun, apabila kepadatan makin meningkat melebihi batas maksimal, rekayasa lalu lintas satu arah akan ditingkatkan dari GT Palimanan Utama KM 188 sampai Tol Jakarta-Cikampek KM 47 (tanpa relaksasi) dan diperpanjang waktunya.Sebelum dilakukan rekayasa lalu lintas akan dilaksanakan sterilisasi atau pembersihan baik pada jalur maupun rest area selama dua jam sebelum pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way. Setelah itu rekayasa lalu lintas one way akan dimulai pukul 11.00 WIB."Setelah pelaksanaan one way (pukul 02.00 WIB), setelah itu jalur akan dibuka secara normal,” kata dia.Untuk menghindari kepadatan arus dengan adanya rekayasa lalu lintas, pengendara dapat menggunakan jalur-jalur alternatif yang ada di Cirebon dan arah ke Jawa Tengah, yakni keluar GT Karawang Barat-Jalan Raya Pantura-Jalan Raya Klari-Kosambi-Cikampek-Jomin-Pantura. Pengendara juga bisa keluar GT Kartim-Kalri-Pasar Kosambi-Jomin-Pantura, atau keluar GT Cikopo-SP Jomin-Pantura.(AZF)