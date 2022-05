Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut jadwal satu arah dan ganjil genap selama puncak arus balik:

Jumat, 6 Mei 2022

Sabtu, 7 Mei 2022

Minggu, 8 Mei 2022

Senin, 9 Mei 2022

Jakarta: Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, mengimbau pemudik mengikuti jadwal sistem satu arah (one way) sebelum kembali ke DKI Jakarta . Puncak arus balik mudik lebaran diprediksi terjadi mulai Jumat, 6 Mei 2022 sampai Senin, 9 Mei 2022."Bagi masyarakat yang akan kembali ke Jakarta, silakan sesuaikan dengan jadwal one way yang sudah kita siapkan," ujar Sambodo kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, 4 Mei 2022.Baca: Pergerakan Pemudik Transportasi Umum Kembali Meningkat Dia mengatakan penerapan one way arus balik bersamaan dengan ganjil genap . Kebijakan tersebut berlaku mulai dari kilometer (km) 414 Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-Cikampek.Pukul 14.00-24.00 WIB berlaku satu arah pelat genap di km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-Cikampek.Pukul 07.00-24.00 WIB berlaku satu arah pelat ganjil di km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-CikampekPukul 07.00-24.00 WIB berlaku satu arah pelat genap di km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-CikampekPukul 00.00-03.00 WIB berlaku satu arah pelat ganjil di km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-Cikampek.(AZF)