Contra Flow di Tol Cikampek Berlaku Dua Lajur

Jakarta: Polri tengah memberlakukan sistem contra flow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek . Rekayasa lalu lintas itu diberlakukan untuk mengurai kepadatan arus mudik "Saat ini dilakukan rekayasa lalu lintas dari Jakarta menuju Cikampek contra flow dua lajur ke timur dan satu relaksasi ke arah barat," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu, 30 April 2022.Dedi menambahkan berdasarkan catatan PT Jasa Marga, saat ini jumlah kendaraan yang melintas di jalur tol sudah 130 ribu. Angka ini naik dari kemarin di kisaran 85 ribu.Baca: 4 Rekayasa Lalin yang Diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek Sementara itu, Kabagops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menjelaskan dengan adanya penerapan skema contra flow di tol Jakarta Cikampek dan ruas tol Trans Jawa , maka kebijakan satu arah atau one way ditiadakan sementara. One way kembali diberlakuka tergantung kondisi arus lalu lintas dari berbagai arah, baik itu ke arah luar Jakarta maupun ke Jakarta."Kebijakan one way ditutup (nonaktifkan) dahulu sampai nanti sore, akan disiapkan lagi untuk dibuka (aktifkan)," kata Eddy.(LDS)