Pengembang Properti Optimistis Hadapi Tantangan Tahun Depan

Karawang: Di tengah situasi ekonomi yang cenderung dinamis dan penuh ketidapastian, bisnis properti diyakini masih positif. Pengembang properti Agung Podomoro melakukan serah terima unit rumah Kota Kertabumi yakni kluster Kayuwangi dan Kertawijaya."Kami terus memperkuat komitmen, menjaga konsistensi kepada pemangku kepentingan khususnya konsumen dan pelanggan kami yang terus memberikan kepercayaan tinggi terhadap produk kami,” kata Marketing Director Agung Podomoro Agung Wirajaya di Jakarta, Minggu, 25 Desember 2022.Agung mengatakan, kepuasan konsumen dan meningkatnya value dari setiap aset properti adalah prioritas Agung Podomoro. Hal ini memberikan kekuatan dan rasa percaya diri kepada perusahaan untuk semakin optimis menghadapi tantangan 2023.Optimisme Agung Podomoro juga didorong situasi makro ekonomi yang mencerminkan sentimen positif. Indonesia diperkirakan menjadi The Bright Spot in Asia, dan ekonomi Indonesia akan tetap resilient meski ekonomi global akan diselimuti dengan kabut tebal.“Kami terus mengambil inisiatif dan berinovasi menghadapi berbagai tantangan dan situasi yang dinamis sehingga dapat terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi solusi konsumen terhadap kebutuhan properti ,” jelasnya.Head Of Regional Marketing Podomoro Karawang Emil S Utomo menjelaskan pengembangan kawasan premium Kota Kertabumi Karawang dilakukan dengan dua konsep yakni Kertabumi Executive Residence (KEREN) dan Kertabumi Commercial Estate (KECE).“Sebelumnya serah terima dilakukan kepada pembeli di ruko KECE, dan mulai Kamis 22 Desember 2022 Kota Kertabumi mulai melakukan serah terima hunian perdana di unit KEREN yang dilakukan secara bertahap,” jelas Emil.Menurutnya, konsep yang dibawa oleh Kota Kertabumi saat ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sekaligus juga berinvestasi di kawasan properti komersial ruko dalam satu area. Tidak hanya investor di wilayah Karawang saja, namun di kota lainnya yang mendambakan hunian dengan fasilitas komprehensif dan terintegrasi.“Hunian dan komersial akan menjadi pilar penting untuk masyarakat produktif masa kini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Area komersial ini dapat dimanfaatkan untuk berbisnis dan berdiskusi dengan klien atau kolega. Ke depan kami juga terus terbuka untuk bekerjasama dengan sektor lainnya untuk berinvestasi di Kece ini,” ujar Emil. Hunian ini dengan konsep Living in Style yang juga diaplikasikan di seluruh proyek properti Agung Podomoro. Living in Style merupakan kehidupan yang elegan, modern dan sophisticated yang dapat menunjang produktivitas penghuninya.“Penghuni yang telah melakukan serah terima akan merasakan first class experience dan beyond happiness. Dan sesuai dengan komitmen kami untuk terus adaptif dan inovatif sehingga dapat terus memberikan produk properti terdepan dan terbaik kepada pelanggan dan konsumen kami,” kata Emil.