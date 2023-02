AYDA, Ajang bagi Arsitektur dan Desain Interor Muda Unjuk Gigi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berkontribusi ke dunia arsitektur Tanah Air

Kompetisi AYDA Indonesia

Jakarta: Dunia arsitektur dan desain interior terus berkembang dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan kebutuhan dari para pelaku industri di bidang tersebut.Nippon Paint mendukung dunia arsitektur dan desain interior melalui ajang "Asia Young Designer Awards" (AYDA) yang telah berlangsung sejak 2008. Acara ini bertujuan untuk mengembangkan talenta dari mahasiswa/i arsitektur dan desain interior. Kompetisi AYDA Indonesia Awards 2022/23 kali ini mengambil tema Converge: Pushing The Reset Button.Marketing Manager Nippon Paint Indonesia Linda Kam mengatakan, dirinya melihat bagaimana rancangan arsitektur dan desain interior dapat mewujudkan hubungan kolaboratif antara manusia dengan alam agar bisa terus hidup berdampingan."Untuk itu kami membuka peluang sebesar-besarnya bagi para calon arsitek dan desain interior untuk mengembangkan diri melalui kompetisi AYDA," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Februari 2023.Founder of W Office (WOF) Joe Willendra mengapresiasi Nippon Paint dengan terselenggaranya kompetisi ini, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dunia arsitektur dan desain interior di Tanah Air."Pada 2022 kemarin merupakan masa penuh tantangan di era kenormalan baru (new normal) bagi seluruh sektor industri dalam negeri, termasuk seni merancang bangunan," jelasnya.Menurutnya, keadaan ini turut berpengaruh terhadap tren desain arsitektur dan interior, sehingga konsep green architecture menjadi salah satu tren desain yang sangat diminati masyarakat."Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan bergaya minimalis dan memiliki ruang terbuka dengan tujuan membuat penghuni lebih sehat di tengah pandemi. Banyak juga masyarakat yang mengadaptasi konsep green architecture ini ke dalam kehidupan sehari-hari lewat house plant yang kian populer dan banyak diminati khalayak," ungkap Joe.Ia pun mengamini konsep green architecture berkesinambungan dengan tema AYDA tahun ini. Sebelum terjadi pandemi, keadaan alam kita cukup memprihatinkan, tetapi setelah pandemi terjadi, keadaan alam malah berangsur membaik karena manusia hanya beraktivitas dari rumah.Dengan tema Converge: Pushing The Reset Button ini, para peserta ditantang untuk berpikir bagaimana caranya merancang sebuah site/bangunan tanpa merusak alam dan manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya.Linda Kam menambahkan, kebutuhan arsitektur dan desain interior saat ini sangat dipengaruhi oleh pandemi dan juga isu lingkungan. Pihaknya menyadari kebutuhan green architecture dan Nippon Paint memiliki kategori produk passive green dan active green."Bahkan, seluruh produk Nippon Paint ini selain telah bersertifikat Green Label Singapore, Green Building Indonesia dan juga TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)," ungkapnya.Dengan semangat menjaga harmoni kehidupan di Bumi, maka kompetisi AYDA Indonesia Awards 2022/23 digelar. Sepanjang 2022, roadshow telah dilakukan secara virtual di 37 Universitas yang diikuti oleh 2174 partisipan dan mendapatkan sebanyak 409 karya, angka ini naik sebanyak 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 303 karya."Kami sangat senang karena selama ini AYDA mendapatkan sambutan positif dari seluruh pihak. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah submission / karya yang masuk. Bahkan di tengah kondisi pandemi kemarin, kami tetap mengadakan berbagai aktivitas AYDA secara virtual dan kami terkejut karena submission AYDA pada masa pandemi lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan hingga tahun ini tetap bertambah pesat," ungkap Linda.AYDA Awards telah diadakan di 17 negara di Asia, dan diikuti lebih dari 1.200 institusi pendidikan, serta memperoleh lebih dari 41 ribu karya dan akan terus bertambah setiap tahunnya."Setelah dua tahun sebelumnya, penyelenggaraan Grand Final AYDA Indonesia Awards diselenggarakan secara virtual, kami sangat berbahagia karena kali ini dapat berlangsung secara tatap muka dengan para finalis bisa mempresentasikan karya mereka secara langsung di hadapan para Dewan Juri," jelas Linda.AYDA juga bekerja sama dengan Harvard University Graduate School of Design, dengan pemenang utama di kompetisi AYDA Internasional akan mendapatkan kesempatan beasiswa untuk Design Discovery Program selama tiga minggu di Boston, Amerika Serikat.Setelah melalui proses penjurian yang ketat, pada penyelenggaraan AYDA Indonesia Awards 2022/23, Gold Winner berhasil dimenangkan oleh dua mahasiswa terbaik, untuk kategori Arsitektur diwakili oleh Salsabila Novitasari dari Universitas Gadjah Mada dengan karya "Re-Stack!" dan Arya Putra dari Institut Teknologi Bandung dengan karya "Silih Hub" untuk kategori Desain Interior."Sejak awal saya sangat antusias untuk mengikuti kompetisi AYDA ini, karena saya yakin kompetisi ini dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan karier saya ke depannya dan juga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia," ungkap Gold Winner AYDA 2022/23 kategori Arsitektur Salsabila Novitasari.Sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi para Arsitek dan Desain Interior muda untuk mewujudkan desain yang harmonis antara manusia dengan alam, AYDA memberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp20 juta, kesempatan magang, serta mewakili Indonesia dalam ajang AYDA Summit 2023 dan berkesempatan mendapatkan beasiswa senilai USD10 ribu di Harvard Graduate School of Design bagi peraih Gold Award.Kabar gembira lainnya, tahun ini Nippon Paint juga membuka kompetisi Creative Colour Award atau CCA. "Tak hanya pada tingkatan akademis namun juga level praktisi, Nippon Paint terus berupaya memberikan apresiasi kepada insan arsitektur dan desain interior dengan meluncurkan Creative Colour Awards atau CCA, yaitu kompetisi tingkat Internasional yang dipersembahkan untuk praktisi Arsitek dan Desainer Interior Profesional," kata Linda Kam.