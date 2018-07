Sakura Garden City groundbreaking Tower 1

: Proyek apartemen transport oriented development (TOD) Sakura Garden City resmi dimulai pembangunannya. Apartemen di Cipayung, Jakarta Timur, ini terhubung dengan Light Rail Transit (LRT) rute Cimanggis-Cawang"Hunian vertikal ini cocok bagi generasi milenial yang mobile," Chief Marketing Officer PT Sayana Integra Properti, Edward M. Sinanta, dalam upacara peletakan batu pertama Tower Cattleya, Sabtu (21/7/2018).Cattleya terdiri dari 28 lantai. Ini tower pertama dari 12 yang akan Sakura Garden City bangun. Tower ini bagian dari superblok yang dibangun secara dalam empat tahap di lahan seluas total 10 hektar.Pembangunan tower Cattleya diperkirakan selesai pada 2020. Di dalamnya terdapat unit apartemen studio (29 m2), studio plus (36 m2), satu kamar tidur (49 m2), dua kamar tidur (66 m2) dan tiga kamar tidur (92 m2)."Harga mulai Rp 600-an juta. Ada fasilitas DP ringan dan tenor 15 tahun," sambung Edward.Proyek superblock Sakura Garden City dibangun Daiwa House bersama Join (Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development). Mitra dalam negeri yang digandeng investor asal Jepang ini adalah Trivo Group."Kami merancangnya untuk wirausahawan, profesional dan keluarga muda," kata Presdir PT Sayana Integra Properti, Nobuya Ichiki(LHE)