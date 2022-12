Masyarakat Bisa Miliki Rumah dengan Skema Sewa Beli, Begini Caranya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Skema sewa beli

Jakarta: PT Sarana Multigriya Finansial ( SMF ) berkolaborasi dengan Proline Finance dan Pinhome dalam memberikan akses luas pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) melalui skema pembiayaan sewa beli (rent to own).Tahap awal implementasi kerja sama tersebut telah dilakukan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Sewa Beli atau rent to own antara SMF, Proline Finance dan Pinhome. Selanjutnya penandatanganan kerjasama dua pihak antara Proline Finance dan Pinhome.Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa semua kebijakan pembiayaan perumahan yang dikembangkan pemerintah didorong untuk dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, baik formal dan informal, serta berlandaskan prinsip keterjangkauan, keberlanjutan, aksesibilitas, ketersediaan dan ramah lingkungan“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SMF karena telah menjadi bagian dari solusi yang mengatasi masalah perumahan ini dengan menjadi salah satu implementor produk pembiayaan sewa beli rumah /Rent to Own” ujarnya di Jakarta, Jumat, 23 Desember 2022.Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menambahkan bahwa Program Pembiayaan Rent to Own menawarkan solusi pemilikan rumah yang dapat menjadi jembatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau non fixed income yang selama ini masih terkendala dalam memenuhi administrasi perbankan.Oleh karenanya ia menambahkan bahwa produk ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, serta membuka potensi baru bagi penyalur pembiayaan perumahan.“Kerjasama yang terjalin pada hari ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dan signifikan baik untuk meningkatkan volume penyaluran pembiayaan perumahan dan pemenuhan backlog perumahan, maupun pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Ananta.Kerja sama ini juga merupakan bagian dari komitmen SMF untuk aktif berperan mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas perkonomian nasional, khususnya di sektor perumahan baik dari sisi supply maupun demand sesuai dengan perluasan mandat dari Pemerintah.Sedianya Program Rent to Own yang di inisiasi oleh SMF-Proline-Pinhome dengan skema pembiayaan sewa beli yang merupakan produk yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah non fixed income terhadap pemilikan rumah.Proline Finance sebagai Lembaga Keuangan NonBank, yang telah terdaftar di OJK dapat menjadi solusi Pembiayaan Sewa Beli tersebut bagi masyarakat, khususnya MBR dan non fixed income yang selama ini masih terkendala dalam memenuhi administrasi perbankan.Dalam kerja sama tersebut, SMF berperan sebagai penyedia dana yang disalurkan melalui Proline Finance selaku lembaga keuangan dengan skema refinancing atas pembiayaan sewa-beli yang telah disalurkan oleh Proline Finance dan dengan agunan yang diikat fidusia.Pinhome, berperan sebagai aggregator yang menyediakan jasa sewa beli yang membeli rumah secara bulk dari developer dan disewakan (dengan opsi membeli/sewa-beli) pada masyarakat (end-user), dimana Proline Finance berlaku sebagai originator atas program ini.Senada dengan hal tersebut CEO-Founder Pinhome Dayu Dara Permata menuturkan program sewa beli (rent to own) ini hadir sebagai bagian dari visi utama Pinhome untuk membuka akses kepemilikan rumah pertama bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dalam hal ini segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap.“Kami berharap lewat program Sewa Beli ini, Pinhome bisa menjadi jalan pembuka atau jembatan bagi banyak orang terutama masyaraka berpenghasilan rendah dan tidak tetap ini untuk memiliki rumah hunian mereka menuju penghidupan yang lebih baik," jelasnya.Melalui program ini masyarakat mempunyai akses baru sebagai alternatif pemilikan rumah yang terjangkau untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui beberapa langkah yang cukup mudah. Pertama, dimulai dengan masyarakat menentukan rumah idaman yang ingin dimiliki, kemudian Pinhome akan melakukan inspeksi terhadap legalitas rumah tersebut.Kemudian langkah kedua masyarakat mengirimkan dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP, bukti penghasilan, dan dokumenpendukung lainnya kepada Proline Finance melalui Pinhome untuk dilakukan analisa kelayakan pembiayaan.Program ini lebih banyak membuka kesempatan bagi masyarakat non fixed income, karena dalam proses analisa akan lebih mempertimbangkan seberapa besar keinginan nasabah untuk menyewa, menempati dan memiliki rumah tersebut.Berbagai kemudahan yang akan didapatkan melalui program ini, antara lain adalah uang muka atau DP yang terjangkau, cicilan perbulan seringan biaya sewa rumah, serta opsi kepemilikan rumah di akhir periode program.Sehingga program ini dapat menjadi alternatif bagi peminat properti yang ingin memiliki rumah selain melalui pembiayaan perumahan konvensional, serta diharapkan seluruh lapisan masyarakat terutama yang belum mempunyai akses ke perbankan bisa memiliki rumah hunian.Direktur Utama Proline Finance Erisca Wiraatmadja berharap program pembiayaan sewa beli ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang benar-benar ingin menyewa, menempati dan pada akhirnya memiliki rumah tersebut.