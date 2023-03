Ekonomi Mulai Bangkit, Investasi Properti Bakal Tumbuh Pesat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Permintaan terhadap properti dinilai akan mengalami pertumbuhan tinggi dalam beberapa tahun terakhir selama pandemi. Hal ini dianggap wajar, sebab investasi properti merupakan jenis investasi di sektor riil yang ditopang kenaikan harga tanah, dan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan investasi lainnya.Presiden Direktur PT Era Indonesia Darmadi Dharmawangsa mengatakan saat kondisi ekonomi yang menantang, masyarakat pasti akan mengamankan aset. Karena jika hanya menyimpan uang di bank pasti nilainya akan tergerus sehingga investasi properti menjadi opsi terbaik."Selama 2022 ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 persen di tengah ekonomi global yang stagnan. Sehingga potensi berinvestasi properti tahun ini masih akan sangat tinggi," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Maret 2023.Menurutnya, langkah PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) justru agresif membangun dan mengembangkan proyek saat situasi menantang akibat pandemi. Menurut Darmadi hal ini merupakan upaya untuk memenuhi permintaan properti yang tumbuh tinggi dalam beberapa tahun terakhir.Kejelian pengembang dalam melihat peluang, menurut Darmadi merupakan salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan masyarakat dalam berinvestasi properti. Karena hal tersebut akan sangat memengaruhi potensi imbal hasil dari properti yang ditawarkannya.Ia menegaskan, prinsipnya investasi properti bernilai tinggi pasti dihasilkan dari pengembang properti mumpuni. Kini seiring membaiknya ekonomi nasional, Darmadi bilang bahwa peluang investasi properti makin terbuka lebar, apalagi didukung berbagai stimulus dari pemerintah.“Presiden Joko Widodo belum lama ini mendorong masyarakat untuk spending money guna mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi. The best money spending is in property, and the best time to invest in property is now!” kata Darmadi.Untuk memudahkan masyarakat berinvestasi properti, pihaknya mengembangkan pembayaran Easy Pay. Kehadiran Easy Pay akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan produk properti, sekaligus berinvestasi pada aset yang bernilai di berbagai lokasi.Assistant Vice President Residential Agung Podomoro Zaldy Wihardja menjelaskan perusahaan merespons tingginya minat konsumen untuk memiliki produk properti . Oleh karena itu, Agung Podomoro menggelar Festival Investasi Properti 2023 dan memperkenalkan program pembiayaan baru yaitu Easy Pay."Easy Pay merupakan terobosan untuk mengantisipasi kebutuhan pasar saat ini, di mana fasilitas tersebut dapat memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran," ujar dia.Melalui Easy Pay, ia mengatakan, konsumen akan mendapatkan berbagai macam kemudahan seperti pembelian rumah dengan DP Nol Persen, Bebas Biaya Provisi dan Bunga Nol Persen. Selain itu, inovasi ini akan memberikan pengalaman bagi konsumen dalam berinvestasi properti."Perusahaan terus fokus pada kebutuhan konsumen akan hunian dan fasilitas premium yang belum pernah dirasakan individu pada produk properti lainnya (beyond expectation). Agung Podomoro merangkul setiap tahapan kehidupan sehingga membantu setiap individu dalam meraih kualitas hidup yang lebih baik, optimal dan bernilai," ungkap Zaldy.