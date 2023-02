Deretan Proyek Arab Saudi yang Bikin Geleng Kepala, Apa Saja?

Baca juga: Proyek Ambisius Putra Mahkota Arab Bernama The Mukaab





Berikut ini proyek Arab Saudi yang bikin geleng kepala.

1. Neom

Neom merupakan proyek kota modern di Arab Saudi. Foto: Dezeen

2. Red Sea Global

3. Diriyah

4. AIULa

Proyek resor mewah di Arab Saudi. Foto: Banyan Tree AIUla Resort.

5. Sindalah

Sindalah merupakan bagian dari pengembangan Neom. Foto: Dezeen

Riyadh: Arab Saudi dikenal dengan ambisinya membangun proyek-proyek spektakuler hingga di luar nalar. Tak hanya itu, biaya yang dikeluarkan untuk proyek juga memiliki angka fantastis hingga ratusan miliar dollar.Terbaru, Arab Saudi mengumumkan proyek terbarunya bertajuk The Mukaab yang menjadi bagian dari proyek pengembangan kota baru di Riyadh bernama New Murabba Development Company.Namun, proyek tersebut menuai sejumlah kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya karena bentuk The Mukaab dianggap menyerupai Ka'bah yang menjadi bangunan paling suci bagi umat Islam.Ada banyak proyek ambisius lainnya yang digagas oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS). Dikutip dari Arabnews, mega proyek lainnya meliputi NEOM, Red Sea Global, Gerbang Diriyah, Qiddiya, Aseer dan Amaala.Proyek tersebut dibangun dengan tujuan untuk mengubah Arab Saudi menjadi pemimpin dunia dalam pariwisata, teknologi, dan industri kreatif. Lantas apa saja proyek Arb Saudi lainnya? Medcom.id mencoba merangkumnya dari berbagai sumber.Neom merupakan proyek ambisius dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) yang meliputi beberapa pengembangan besar. Neom salah satu proyek kota futuristik yang bakal dibangun di Arab Saudi Tak tanggung-tanggung, proyek tersebut diperkirkan akan menelan biaya hingga USD500 miliar atau setara Rp7,45 kuadriliun. Proyek kota futuristik tersebut sempat viral di media sosial.Salah satu proyek Neon yakni The Line akan dibangun secara linier sepanjang 170 kilometer. The Line memiliki fasad cermin di kedua sisi yang akan membentang dari laut merah hingga pegunungan.Gedung ini dirancang dengan lebaer 200 meter dan ketinggian mencapai 500 meter. Rencananya kota ini akan menampung sembilan juta penduduk yang nantinya akan menggunakan energi terbarukan.Proyek Laut Merah ini terletak di antara Kota Pesisir Umluj dan Al Wajh akan membentang seluas 30 ribu kilometer persegi. Proyek bernilai miliaran Riyal ini terdiri dari kepulauan alami yang masih asli, lanskap gurun yang luas, puncak gunung dan harta karun arkeologi.Di wilayah itu akan ada 50 resor yang menyediakan 8.000 kamar hotel dan lebih dari 1.000 hunian di 22 pulau dan enam lokasi daratan. Ini akan menjadi resor pertama yang terintegrasi penuh, mewah dan serba guna.Proyek ambisius lainnya yakni Diriyah yang terletak hanya 20 menit dari pusat kota Riyadh. Diriyah akan menjadi kota budaya dan warisan, perhotelan, dan pendidikan.Pengembangan proyek ini mencapai USD17 miliar yang menampung resor mewah, dan merek hotel internasional. Proyek Diriyah Gate Development akan menampilkan 18 hotel dalam komunitas perkotaan tradisional serba guna yang akan dibuat dengan gaya arsitektur Najdi otentik.Diriyah Gate Development juga menjadi salah satu proyek PIF yang mendukung visi 2030 dengan menargetkan 27 juta pengunjung lokal dan internasional pada 2030.AIUla Arab Saudi merupakan situs warisan dengan sejarah lebih dari 200 ribu tahun. Ini adalah rumah bagi beberapa situs budaya kuno dunia, pegunungan batu pasir, dan oasis.Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman mengubah situs bersejarah tersebut menjadi tujuan internasional melalui masterpan the Journey through Time.AIUla juga akan memiliki lima distrik yang membentang di area bersejarah Kota Tua AIUla, Dadan, Jabal Ikmah, Nabataean dan kota bersejarah Hegra.Studio Prancis AW2 telah menyelesaikan Banyan Tree AlUla Resort di Lembah Ashar Arab Saudi, dengan suite seperti tenda yang beratap kanvas berwarna pasir.Resor ini terdiri dari 47 suite tenda mewah, dua restoran, dan spa dengan kolam renang, semuanya diatur di sekitar formasi bebatuan di sekitarnya.Sindalah sebuah pulau di lepas pantai yang merupakan bagian dari pengembangan Neom di Arab Saudi pada 2024, demikian disampaikan Pangeran Mohammed bin Salman.Sindalah merupakan gugusan pulau dengan luas sekitar 840 ribu meter persegi. Pulau ini akan menjadi pintu gerbang utama ke Laut Merah.Sindalah menawarkan pengalaman bahari kepada pengunjung, rumah bagi klub kapal pesiar, tiga resor mewah, spa, lebih dari 50 merek mewah dan 86 dermaga.Diharapkan dapat menciptakan 3.500 pekerjaan untuk sektor pariwisata dan layanan hotel, dan rekreasi. Dan menarik lebih dari 2.400 pengunjung per hari pada 2028.