Proyek Ambisius Putra Mahkota Arab Bernama The Mukaab

Riyadh: Ambisi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) membangun proyek spektakuler di Arab Saudi tampaknya belum berakhir. Setelah mengumumkan The Line, kini proyek baru bernama The Mukaab muncul dan menghebohkan jagat maya.The Mukaab merupakan bagian dari proyek pengembangan kota baru di Riyadh bernama New Murabba Development Company. Pembangunan proyek bernilai fantasistis tersebut bukan tanpa hambatan. Pasalnya sejumlah orang melontarkan kritik.Salah satunya karena bentuk The Mukaab dianggap menyerupai Ka'bah yang menjadi bangunan paling suci bagi umat Muslim. Lantas apa sebenarnya proyek The Mukaab tersebut, Medcom.id akan membahasnya dari berbagai sumber.The Mukaab dalam bahasa Arab berarti kubus. The Mukaab memiliki tinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Bagian luas dari The Mukaab terinspirasi gaya arsiktektur Najdi.The Mukaab akan menjadi tujuan imersif pertama di dunia yang dibuat melalui teknologi digital dan virtual dengan holografi terbaru. Bangunan ini akan mencakup sebuah menara di atas landasan spiral.Proyek ini akan menjadi pusat pengembangan budaya sekaligus wajah baru dari kota Riyadh. The Mukaab mencakup sebuah menara di atas landasan spiral.Bangunan seluas dua juta meter persegi ini akan menampung perhotelan premium yang mencakup atraksi ritel, budaya dan wisata. Selain itu, ada juga unit perumahan, ruang komersial, dan fasilitas rekreasi.The Mukaab menjadi bagian dalam pengembangan kota modern baru New Murabba Development Company yang didukung Dana Investasi Publik Arab Saudi. Proyek ini bernilai USD800 miliar.Pembangunan proyek seluas 25 juta meter persegi ini bertujuan untuk menggandakan ukuran dan populasi sekaligus mengubah wajah kota Riyadh. Kota baru ini akan menjadi pusat pengembangan budaya.Kota ini juga akan dilengkapi dengan museum, universitas teknologi, teater imersif serbaguna, dan lebih dari 80 tempat hiburan. Selain itu, ada juga hunian hingga hotel.Setidaknya akan ada 104 ribu unit hunian, 9.000 kamar hotel, lebih dari 980 ribu meter persegi ruang ritel, 1,4 juta meter persegi ruang kantor, 620 ribu meter persegi aset rekreasi, hingga 1,8 juta meter persegi ruang fasilitas komunitas.Dilansir di laman yang sama, proyek ini diharapkan bisa menggaet wisatawan mancanegara dan mendatangkan 180 miliar Saudi Real ke PDB nonminyak kerajaan selain menciptakan 334 ribu pekerjaan langsung dan tidak langsung ke warga.Pembangunan proyek ini merupakan bagian dari strategi untuk mengembangkan industri lokal, meningkatkan sektor swasta, dan menyediakan platform baru untuk konten lokal, real estat, dan sumber pendapatan nonminyak.Bahkan proyek ini diharapkan bisa menggaet wisatawan mancanegara dan mendatangkan 180 miliar Saudi Real ke PDB nonminyak kerajaan selain menciptakan 334 ribu pekerjaan langsung dan tidak langsung ke warga.