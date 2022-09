Gedung Paling Bengkok di Dunia Bakal Dibangun di Tiongkok

Dance of Light, gedung paling melengkung di dunia. Foto: Aedas.

Chongqing: Sebuah gedung jangkung dengan bentuk unik bakal menghiasi langit kota Chongqing, Tiongkok. Gedung perkantoran dengan 39 lantai tersebut dirancang oleh studio arsitektur Aedas.Dijuluki Dance of Light, gedung setinggi 180 meter tersebut memiliki fasad bengkok menyerupai bentuk Northern Lights atau Aurora Borealis, semburat cahaya yang berdanda di utara.Terletak di Xingfu Plaza di Distrik Jiangbei Chongqing, Dance of Light diharapkan menjadi landmark baru di kawasan bisnis."Konsep Dance of Light diusulkan untuk merayakan pencapaian untuk merangkul teknologi oleh kota Chongqing," kata kepala desain Aedas Ken Wai dikutip Dezeen.Menurutnya, konsep Dance of Light berasal dari fenomena mempesona dari Northern Lights yang menerangi surga. Bentuknya yang alami, dinamis dan elegan merupakan aspek yang diinginkan dalam desain Dance of Light.Bekerja sama dengan konsultan fasad RFR, tim desain memiliki tujuan untuk menciptakan fasad eksternal yang halus daripada bentuk sudut yang terlihat pada bangunan berputar lainnya.Untuk mencapai hal itu, fasad bangunan dibalut dengan double-curved dan cold-form glass. Bangunan itu memiliki sudut memutar hingga 8,8 derajat per lantai yang diyakininya 1,5 kali lebih banyak daripada gedung pencakar langit lainnya.Hal itu menjadikannya salah satu "gedung paling bengkok di dunia ". Untuk mengejar konsep Dance of Light, tim desain menetapkan tujuan mereka untuk memanfaatkan cahaya untuk mendefinisikan arsitektur.Gedung 39 lantai tersebut terdiri dari, 34 lantai ruang kantor dan lima lantai lainnya digunakan sebagai ruang pertemuan dan fasilitas yang digambarkan sebagai ruang para tamu.Di samping bangunan, terdapat blok dengan tingkat yang lebih rendah berisi restoran dan kafe. Di atasnya terdapat atap dengan lilitan ke bentuk gedung pencakar langit.