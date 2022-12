Bukan Cuma Sorry, Ini Cara Bilang Maaf Dalam Bahasa Inggris

Cara mengucapkan maaf dalam bahasa Inggris

1. Cara meminta maaf saat menyakiti seseorang





2. Cara meminta maaf secara formal

Jakarta: Sobat Medcom tentu tidak asing dengan kata “sorry”. Kata ini biasa digunakan untuk menyampaikan permintaan maaf.Sorry sendiri berarti maaf. Kata ini memang sering digunakan ketika meminta maaf saat melakukan kesalahan. Tapi tahukah sobat Medcom bahwa terdapat beberapa cara minta maaf dalam bahasa Inggris selain “sorry”.Cara meminta maaf dalam bahasa Inggris terdapat beberapa cara tergantung dari situasinya. Berikut ini cara mengucapkan maaf dalam bahasa Inggris dikutip dari Blitz.Apabila kamu meminta maaf setelah berbuat salah yang menyakiti orang lain bisa menggunakan cara ini:I’m sorry for the mistake I madeAku minta maaf atas kesalahankuI’m sorry for the way I reactedAku minta maaf atas caraku bereaksiI apologize. I was out of line.Aku minta maaf, aku kelewatanI wanted to say I’m sorryAku ingin mengatakan aku minta maafI owe you an apologyAku berhutang maaf padamuI’m sorry to bother youMaaf mengganggu AndaEver so sorrySangat menyesalSelain itu, jika kamu ingin meminta seseorang memaafkanmu bisa menggunakan cara berikut ini:Can you forgive me?Bisakah kamu memaafkanku?How can I make it up to you?Bagaimana saya bisa menebusnya?Sorry, I won’t do it again. Please forgive meMaaf, saya tidak akan melakukannya lagi. Mohon maafkan sayaItulah beberapa cara yang bisa digunakan untuk meminta maaf dalam bahasa Inggris. Cara tersebut memang bermakna maaf tapi yang membedakan situasinya.