Kuliah di Belanda? Jangan Skip Universitas Groningen, Ini 5 Keunggulannya

Jakarta: Bagi Sobat Medcom yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Belanda, Universitas Groningen wajib masuk ke dalam daftar pertimbangan tujuan studi. Sebab, kampus ini memiliki reputasi yang baik di kancah internasional.Universitas Groningen terkenal sebagai perguruan tinggi riset terkemuka di Eropa. Selain itu, masih ada sejumlah keunggulan lain yang dimiliki kampus tertua di Belanda ini. Dilansir dari laman EHEF.id, berikut adalah ulasannya.Perguruan tinggi yang berdiri sejak 1614 ini terkenal sebagai kampus riset paling ternama di Eropa. Berkat reputasinya itu, Universitas Groningen masuk ke dalam peringkat 100 kampus terbaik di dunia versi ShanghaiRangking (ARWU) dan THE World University Ranking.Bukan hanya dalam bidang riset dan pendidikan, seluruh aspek dari institusi itulah yang membuatnya berhasil masuk ke jejeran kampus terbaik di dunia. Bahkan, beberapa program studi yang dimilikinya juga termasuk ke daftar peringkat 100 jurusan terbaik versi THE World University Ranking.Di antaranya adalah Psychology (#38), Business & Economics (#76), Pre-clinical, Clinic & Health (#78), Educations (#82), Art & Humanities (#83), Life Sciences (#86), Social & Physical Sciences (#87), dan Law (#88).Lulusan Universitas Groningen juga sangat dipandang dalam dunia kerja. Hal ini terbukti melalui pemeringkatan yang dirilis The Global University Employability Ranking pada 2017, di mana alumni Universitas Groningen menempati peringkat keenam lantaran dinilai kompeten saat memasuki industri digital.Salah satu fasilitas fantastis yang disediakan Universitas Groningen adalah ruang baca dan ruang belajar yang mampu menampung 2.200 kursi. Di situ, mahasiswa bisa menikmati fasilitas komputer, termasuk internet, e-mail, dan printer.Universitas Groningen menyediakan lingkungan belajar elektronik bertajuk “Portal Mahasiswa”. Fasilitas ini memungkinkan mahasiswa untuk terhubung dengan dosen dan menerima pembaruan materi belajar secara praktis.Kampus ini juga menawarkan berbagai program studi tambahan bagi mahasiswa yang ingin mengisi waktu luangnya. Mereka dapat bergabung dengan Language Centre, The UG Sports Foundations (ACLO), atau The Cultural Students Centre (USVA).Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Universitas Groningen terkenal sebagai kampus riset terkemuka di Eropa. Di antara 2.000 perguruan tinggi, universitas ini menempati peringkat ke-63 dari kategori jumlah publikasi terbanyak menurut University Ranking by Academic Performance (URAP).Penelitian yang dilakukan di kampus ini mencakup tiga bidang fokus utama, yaitu energi, kesehatan (healthy aging), dan masyarakat berkelanjutan (sustainable society). Mahasiswa diberikan kebebasan akademik untuk melakukan penelitian dengan pendekatan apapun, asalkan bertujuan menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat.Groningen merupakan kota yang dipenuhi pelajar dari berbagai latar belakang etnis. Bahkan, kota ini sampai memiliki toko, restoran, dan tempat ibadah yang bermacam-macam untuk menyesuaikan keragaman tersebut.Suasana di kota Groningen terasa sangat menenangkan dengan perpaduan yang seimbang antara konsep historis dan modern. Layaknya kota pelajar di Indonesia, biaya hidup di kota pelajar di Belanda juga cukup terjangkau.Universitas Groningen sangat terbuka bagi mahasiswa internasional. Hingga saat ini, kampus tersebut memiliki sivitas akademik yang berasal dari 120 kewarganegaraan berbeda.Situs web kampus itu bahkan dapat menampilkan informasi dalam berbagai bahasa. Adapun untuk program pendidikannya, terdapat 35 program sarjana, 120 program magister, dan 90 program doktoral diajarkan dalam bahasa Inggris.Itulah sejumlah keunggulan Universitas Groningen di Belanda yang menjadi salah satu kampus riset terkemuka. Jika Sobat Medcom tertarik untuk berkuliah di perguruan tinggi ini, dapat melihat persyaratan lebih lanjut dan melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi Universitas Groningen. (Nurisma Rahmatika)