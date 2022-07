10 Rumus Excel Dasar dan Contohnya, Sering Digunakan di Dunia Kerja

Rumus Excel

A. Rumus Formula

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

B. Rumus Function

10 Rumus yang sering digunakan

1. SUM

2. AVERAGE

3. COUNT

4. COUNTA

5. IF

6. MATCH

7.AND

8.OR

9. VLOOKUP

10. HLOOKUP

Baca juga: Ini Cara Mudah Membuat Grafik di Microsoft Excel

(RUL)

Jakarta: Bagi sobat Medcom yang sedang belajar menggunakan Microsoft Excel untuk kebutuhan pelajaran di sekolah atau pekerjaan wajib mengetahui rumus Excel yang sering digunakan. Rumus-rumus Excel ini berfungsi memudahkan proses penghitungan dan pengolahan data.Excel merupakan aplikasi yang berguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik (angka). Baik data berupa perhitungan dasar (tambah, kurang, bagi, kali).Menggunakan Excel untuk mengolah data diperlukan rumus. Rumus-rumus Excel ini memudahkan dalam proses pengolahan datanya.Rumus Excel diawali dengan memasukan sama dengan (=). Rumus Excel sendiri dibagi menjadi dua, yakni rumus Formula dan rumus Function. Lalu apa bedanya?Rumus Formula adalah rumus yang diketik secara manual. Rumus ini digunakan untuk penghitungan sederhana.Contoh rumus Formula:=A2+B2 atau =A2/A3Rumus Function atau rumus fungsi. Rumus sudah tersedia Excel, pengguna tinggal menggunakannya.Contoh rumus fungsi=AVERAGE(A2:A5) atau =SUM(A2:A5)Kedua rumus tersebut penting. Rumus formula digunakan untuk penghitungan sederhana. Sedangkan rumus fungsi untuk mengolah data yang lebih besar.Bagi sobat Medcom yang belajar Excel untuk pekerjaan, maka perlu mempelajari rumus fungsi. Karena, rumus fungsi ini paling sering digunakan di dunia kerja.Rumus fungsi SUM ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam sel.Rumus SUM=Sum(number1,[number2],..]Contoh SUM=SUM(D2:D5)Fungsi rumus AVERAGE untuk menghitung rata-rata angka pada beberapa sel.Rumus AVERAGE=AVERAGE(number1,[number2],..]Contoh Count=AVERAGE(D2:D5)Fungsi rumus Excel Count adalah menghitung jumlah cell yang berisi angka.Rumus COUNT=COUNT(value1,[value2],..]Contoh COUNT=COUNT(D2:D5)Selanjutnya ada rumus fungsi COUNTA. Rumus ini mirip dengan COUNT, bedanya rumus ini menghitung semua data.Contoh COUNTA=COUNTA(E2:E5)Berikut ada rumus IF. Rumus ini juga sering digunakan untuk mengambil salah satu dari dua nilai berdasarkan suatu kondisi. Biasanya rumus ini digunakan untuk menentukan lulus/tidak lulus atau benar/salah dari rata-rata nilai.Contoh rumus IF=IF(D6>5,"Lolos","Tidak Lolos")Rumus MATCH berfungsi untuk menunjukkan posisi relatif suatu item di tabel yang cocok dengan kondisi atau kriteria tertentu.Contoh Match=MATCH("OYEN",A1:A10,0)Sama dengan IF, AND adalah fungsi logika. Rumus ini bisa digunakan untuk mencari tahuapakah isi dari suatu sel benar (TRUE) atau salah (FALSE).Contoh rumus AND=AND(E6>7,E6<10)Apabila salah maka hasilnya False, apabila benar hasilnya True.Rumus OR sama dengan AND. Bedanya, rumus AND harus memenuhi semua kriteria yang ada di rumus logika, sedangkan rumus OR boleh memenuhi salah satu kriteria rumus logika.=OR(E6>7,E6<9)Rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel merupakan alat yang dapat Anda gunakan untuk menemukan data dalam tabel. Rumus VLOOKUP juga digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal.Contoh rumus VLOOKUPKemudian, Anda dapat melakukan langkah selanjutnya dengan menuliskan rumus Vlookup dari keempat komponen sebelumnya. Rumus ini diawali dengan ikon tanda tambah kemudian rumus VLOOKUP dan komponen yang disematkan dalam ikon kurung buka dan diakhiri dengan ikon kurung tutup.= VLOOKUP(nilai pencarian, tabel referensi, nomor kolom, (TRUE) atau (FALSE)).Sementara itu, rumus HLOOKUP dapat Anda digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Berikut adalah rumus HLOOKUP yang dapat Anda digunakan.Contoh rumus HLOOKUP= HLOOKUP(lookup_value, tabel_array, row_index_num), atau rumus ini juga dapat dibaca = HLOOKUP(nilai kunci, letak table, nomor baris).