Simak Tips Manfaatkan TikTok Jadi Duit

Jakarta: Media sosial bila dimanfaatkan dengan baik dan benar bakal menjadi penghasilan buat kalian lho. Salah satu media sosial yang bisa kalian manfaatkan dan tengah naik daun ialah TikTok Hal ini juga dirasakan pasangan pengusaha muda Adian dan Pricil serta kreator pendidikan Florane Andhari. Adian dan Pricil memanfaatkan TikTok untuk mempromosikan bisnis mereka di bidang makanan.Berbeda dari promosi pada umumnya, mereka menginisasi konten dengan menampilkan drama bertajuk ‘Ngumpulin Modal Nikah’ dan ‘Pacaran 7 Tahun’. Dengan keunikan tersebut, akun TikTok mereka berhasil tumbuh besar dan menjadi ladang penghasilan.“Seiring berjalannya waktu, banyak brand yang percaya sama kita dan akhirnya banyak orang yang repeat order produk-produk yang kita promosikan,” beber Pricil dalam talkshowThe Girl Fest Goes to Campus bertajuk Make Money in Fun Away yang digelar Kementerian Hubungan Luar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga ( Unair ) dikutip dari laman unair.ac.id, Selasa, 19 September 2023.Sementara itu, Florane Andhari bercerita awalnya ia menggunakan TikTok karena iseng dengan tren video ‘Enggak Bisa Bahasa Inggris’. Dari tren itu, ia membuat konten dubbing video berbahasa Inggris yang dilengkapi dengan subtitle.Dia merasa sangat senang ketika membagikan pengetahuan tentang bahasa Inggris kepada banyak orang. “Semua video dari luar itu enggak ada subtitle-nya. Aku merasa, beberapa konten yang bagus itu sayang jika gak bisa dicerna sama masyarakat sini. Okelah, let’s try,” kenang dia.Seiring berjalannya waktu, konten-konten yang ia buat berhasil mendapatkan respons positif, tidak hanya dari warganet Indonesia tetapi juga dari negara lain. Bahkan, ia banyak mendapatkan tawaran kerja dari berbagai pihak karena konten bahasa Inggrisnya.Adian dan Pricil berpesan kunci berhasil menjadi content creator adalah memiliki karakter yang unik. Karakter tersebut harus content creator pertahankan dan tonjolkan agar dapat menggaet banyak audiens.“Kita enggak tahu hidup kita ke depan gimana. Tapi jika kita mulai sejak awal jadi konten kreator, ini akan jadi aksi kita untuk bisa dapat uang dan ini akses yang bagus. Jadi, mulai sedini mungkin,” ujar dia.Semenatar itu, Florane berpesan content creator harus memilih konten yang aman. Setiap video yang diproduksi akan mendapatkan respons baik dan respons buruk dari warganet. Oleh sebab itu, content creator harus membuat konten-konten positif untuk meminimalisasi respons negatif.“Aku merasa konten di bidang edukasi itu paling aman. Enggak semua orang akan suka sama konten kita. Jadi, coba pilih konten yang positif agar hatters-nya enggak banyak,” kata Florane.The Girl Fest Goes to Campus berlangsung di Aula Cenderawasih, Gedung Ex-Farmasi, Kampus Dharmawangsa-B, Unair pada Jumat, 15 September 2023. Ini merupakan festival gadis terbesar di Indonesia yang berfokus pada kesehatan mental, kewirausahaan, dan kecantikan.Menteri Hubungan Luar BEM Unair dan penanggung jawab kegiatan, Suci Madalena, mengucapkan terima kasih atas antusias seluruh peserta yang telah hadir dalam acara. Dia tidak menyangka acara tersebut bisa mendatangkan banyak peserta dari seluruh fakultas di Unair.“Saya berharap melalui talkshow ini, kita bisa mulai memanfaatkan media digital bukan hanya untuk kesenangan, tetapi juga sebagai ladang untuk memperoleh penghasilan," ujar Suci.Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id