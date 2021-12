Bahasa Inggris Dipakai Sebagai Bahasa Internasional, Begini Sejarahnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kejayaan Imperialisme Britania Raya di Dunia

Pelayaran dan Eksplorasi

Penjajahan dan Imperialisme

Apa itu koloni?

n daerah penempatan penduduk n (tanah) jajahan: pertempuran sering berkobar lagi di daerah -- Portugis n daerah pengasingan tempat penyembuhan orang sakit n Pol kelompok orang yang bermukim di daerah baru yang merupakan daerah asing, sering jauh dari tanah air dan tetap mempertahankan ikatan dengan tanah air atau negara asal n Zool kawanan binatang yang tinggal di suatu daerah, hidup sangat berdekatan dan saling berhubungan satu dengan yang lain

Bahasa Inggris di Berbagai Negara

Persebaran Negara Jajahan Imperialisme Britania Raya

Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya

Kenapa Bahasa Inggris Penggunaannya Semakin Luas

Jakarta: Bahasa Inggris hingga saat ini masih diakui masyarakat dunia sebagai bahasa internasional. Mungkin kamu sempat bingung bagaimana awal sejarahnya bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, padahal sejak dulu kala enggak pernah loh ada voting atau pemungutan suara untuk pemilihan bahasa internasional.Namun bagaimanapun juga, faktanya menguasai bahasa Inggris itu sangat penting, terutama di era kekinian. Sebab bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga pekerjaan yang diakui di seluruh dunia.Terus sekarang lanjut lagi pertanyaannya, gimana sih perjalanan bahasa Inggris sampai bisa jadi bahasa internasional? Dikutip dari laman Zenius.net, Setidaknya ada tiga alasan utama kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yaitu imperialisme Britania Raya, Amerika Serikat sebagai negara adidaya, dan tingkat penggunaan bahasa Inggris yang terus meningkat.Perjalanan bahasa Inggris hingga menjadi bahasa internasional itu enggak singkat, lho. Rentetan berbagai peristiwa di wilayah berbeda-beda dalam kurun waktu ratusan tahun ikut berperan menghantarkan bahasa Inggris menuju gelar bahasa internasional. Yuk, kita selami satu per satu.Dulu Britania Raya pernah membangun imperium dan menguasai sekitar 24 persen wilayah di Bumi. Gede banget ya wilayah kekuasaannya?Wilayah kekuasaan Britania Raya itu bertambah secara bertahap, seiring dengan semakin luasnya eksplorasi dan penjajahan yang dilakukan.Pertanyaannya, imperialisme ini awal mulanya gimana dan apa kaitannya dengan persebaran bahasa Inggris?Sekitar abad ke-16 dan ke-17, negara-negara di Eropa itu lagi menggebu-gebu banget buat melakukan eksplorasi terhadap dunia luar. Mereka penasaran apa aja ya kesempatan dan sumber daya di luar sana yang belum mereka temukan?Berbagai penjelajah berasal dari Portugal, Spanyol, Italia, Prancis, dan Inggris aktif melakukan ekspedisi. Tujuan masing-masing negara sebenarnya beda-beda tipis. Intinya, mereka mau mencari sumber daya, menyebarkan agama, dan mencari daerah kekuasaan baru.Nah, awal dari keberhasilan terbentuknya imperium Britania Raya dimulai dengan eksplorasi oleh negara-negara Eropa. Eksplorasi-eksplorasi tersebutlah yang membawa nama banyak penjelajah seperti Marco Polo, Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, John Calvin, Hernán Cortés, Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh, James Cook, Francisco Pizarro, dan masih banyak lagi, dikenal hingga sekarang.Baca juga: 7 Artis Korea dengan Skor Tes Bahasa Inggris Tertinggi, yang Mana Idolamu? Mereka semua merupakan penjelajah Eropa yang berhasil menemukan atau melakukan penjelajahan di berbagai benua seperti Asia, Afrika dan Amerika.Singkat cerita, dari hasil eksplorasi-eksplorasi, ditemukan berbagai daratan di berbagai belahan dunia yang memiliki potensial yang sangat bagus. Britania Raya langsung mikir, wah mantap nih bisa bikin koloni biar berkembang di tanah-tanah yang bagus.Berikut ini definisi koloni dari KBBI.ko.lo.ni? TesaurusDari situ, bisa dilihat bahwa koloni itu semacam penempatan penduduk di tanah jajahan. Sebagai catatan, enggak cuma Britania Raya yang mikir seperti ini, negara-negara Eropa lainnya pun juga bikin koloni di sana-sini. Misalnya, Spanyol dan Portugis pernah kan membangun koloni dan perdagangan di bagian Timur Indonesia?Kadang mereka juga harus rebutan. Contohnya, Prancis sama Britania Raya pernah berantem di Amerika. Perangnya melibatkan suku asli Amerika yaitu Indian.Beberapa contoh lokasi koloni selama imperialisme Britania Raya meliputi Amerika, Australia, Hong Kong, Singapura, India, dan berbagai negara di Afrika.Kesuksesan Britania Raya untuk menjajah wilayah-wilayah di berbagai belahan dunia berperan besar terhadap tersebarnya bahasa Inggris. Walau bukan penutur asli, penduduk asli yang dari awal tinggal di daerah koloni Inggris menggunakan bahasa Inggris untuk keperluan perdagangan, administrasi, dan pendidikan Hal ini bisa dilihat di berbagai negara di Asia dan Afrika yang dulunya dijajah oleh Inggris. Biasanya, bahasa Inggris menjadi bahasa kedua (second language) di wilayah-wilayah tersebut.Berbeda dengan di Indonesia, di mana bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa asing (English as a Foreign Language) dan bukan sebagai bahasa kedua (English as a Second Language).Sebenarnya banyak banget negara yang masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa sehari-hari. Enggak harus jadi bahasa utama, bisa juga dicampur-campur kayak di Singapura dan Malaysia misalnya.Negara-negara yang dulu pernah dijajah Inggris kini ada yang tergabung sebagai Commonwealth of Nations alias Negara Persemakmuran yang seringkali disebut sebagai Commonwealth saja. Asosiasi ini bertujuan untuk memajukan perkembangan di bidang demokrasi, ekonomi, dan kedamaian.Simpelnya, Commonwealth ini kan sebenarnya gabungan dari berbagai negara yang bermacam-macam. Ada yang negara besar, ada negara kecil. Mereka ini saling bantu-bantu dan melengkapi agar bisa maju bersama gitu.Awalnya, anggota Commonwealth itu cuma negara-negara yang ada hubungannya sama Britania Raya, kan. Namun, sekarang Commonwealth punya 54 anggota dan tidak semua anggotanya bekas jajahan Inggris.Itulah pembahasan singkat soal dampak imperialisme Britania Raya terhadap tersebarnya bahasa Inggris di berbagai negara di dunia. Sekarang kita pindah ke tempat selanjutnya ya, Amerika Serikat!Hingga sekarang di tahun 2021 ini, Amerika Serikat sudah bertahun-tahun menjadi negara terkuat di dunia.Berbagai survei dan hasil statistik menempatkan Amerika Serikat di posisi nomor satu dengan dukungan kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer yang kuat.Cara tahunya gimana? Sebenarnya gampang banget. Selain dari penelitian dan statistik yang disediakan oleh berbagai lembaga, kita tinggal lihat, dengar, dan observasi baik-baik di sekitar kita.Contohnya, di bidang pendidikan dan teknologi. Universitas mana yang terkenal? Harvard? Princeton? Stanford? Lalu, di bidang teknologi pun ada NASA, Microsoft, dan lain-lain.Terus di bidang ekonomi pun ada berbagai perusahaan seperti Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, McDonald’s, Starbuck, dan masih banyak lagi. Banyak banget produk perusahaan besar dari Amerika Serikat yang tersebar dan dipakai di mana-mana.Tidak hanya pendidikan dan bisnis, di bidang hiburan pun Amerika sukses banget. Siapa sih yang tidak tahu Hollywood? Penikmat film, series, variety show, dan reality show Amerika Serikat merapat yuk ke sini. Oh ya, ingat juga penyanyi dan artis terkenal di dunia pun banyak yang dari Amerika Serikat.Hal ini membuat orang-orang di dunia mau enggak mau pasti pernah ketemu atau bersinggungan dengan penggunaan bahasa Inggris. Orang-orang pun juga berlomba-lomba belajar bahasa Inggris supaya bisa dengan mudah mengenyam pendidikan, memperlancar pekerjaan, maupun menikmati karya seni dari Amerika Serikat.Sekarang kita udah bahas nih soal imperialisme Britania Raya dan perkembangan Amerika Serikat yang berperan dalam penyebarluasan penggunaan bahasa Inggris. Nah, layaknya bola salju yang menggelinding dan semakin besar, penggunaan bahasa Inggris ini terus meningkat dari tahun ke tahun.Bayangkan aja, dari lama udah banyak negara-negara yang memang pakai bahasa Inggris karena sejarah masa lalunya dengan Britania Raya. Terus seiring dengan kuatnya Amerika Serikat, banyak kegiatan organisasi dunia, kegiatan perdagangan internasional, riset teknologi dan pendidikan, serta kegiatan komunikasi internasional lainnya menggunakan bahasa global ini.Biar lebih gampang buat ngebayangin betapa Inggris benar-benar dipakai secara luas, coba deh lihat grafik Statista yang disusun kembali oleh World Economic Forum di bawah ini.Sebenarnya jumlah penutur asli bahasa Inggris sebenarnya enggak sebanyak penutur bahasa Cina dan Hindi. Namun, penggunaan bahasa Inggris secara keseluruhan tertinggi bila dibandingkan dengan bahasa global lainnya.Di tahun 2021 ini pun, penggunaan bahasa Inggris tetap tertinggi dibandingkan bahasa lainnya.Berhubung bahasa Inggris dipakai di mana-mana, orang-orang dari berbagai negara pun berusaha belajar bahasa Inggris. Sehingga, tingkat pemakaian bahasa Inggris pun terus bertambah.