Tak Mesti Terpaku Grammar, Ini 6 Tips Belajar Bahasa Inggris untuk Pemula

Berikut cara belajar bahasa Inggris untuk pemula:

1. Ikut Kursus Bahasa Inggris

2. Latihan Percakapan Bahasa Inggris dengan Teman

3. Pertajam Listening dengan Podcast Bahasa Inggris

4. Perbanyak Membaca Teks Berbahasa Inggris

5. Catat Berbagai Kosakata Baru

6. Hindari Terpaku pada Tata Bahasa

Jakarta: Membayangkan fasih berbahasa Inggris dengan lancar pasti seru banget ya Sobat Medcom. Kamu tidak hanya akan mampu membaca sejumlah buku dan sumber literasi berbahasa Inggris dengan lebih mudah, namun juga kamu bisa dengerin musik dan nonton film kesayanganmu tanpa menggunakan subtitle lagi, keren kan? Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang cukup diminati. Apalagi bagi kamu yang ingin banget melanjutkan pendidikan di luar negeri, karena di mayoritas negara di dunia, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam kelas.Tidak hanya itu, menurut Center for Applied Linguistics, sebanyak 20 persen penduduk dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua, lho. Belakangan ini pun bahasa Inggris kerap dicampur-campur dengan bahasa Indonesia dan berubah menjadi bahasa Jaksel. Itu, lho, bahasa yang suka masukin frasa which is, literally, cmiiw, dan sebagainya.Namun sayangnya, tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan untuk menguasai bahasa Inggris. Padahal ada loh cara mudah belajar bahasa Inggris untuk para pemula, simak artikel yang dikutip dari laman Zenius berikut ini yuk:Sebenarnya tidak ada aturan pakem tertentu yang mengatur cara belajar bahasa Inggris untuk pemula. Kamu sama sekali tidak perlu bingung mau mulai belajar dari mana, karena sebenarnya Sobat Medcom bisa mulai belajar dari mana saja.“Ngapain ikut kursus bahasa Inggris? Mending belajar sendiri saja, deh.” Eits, belajar bahasa Inggris memang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tapi kalau memang kamu kesulitan belajar secara mandiri, kursus bahasa Inggris bisa jadi pilihan.Apalagi bagi kamu para pemula, kursus Bahasa Inggris bisa mempermudah proses belajar. Salah satunya karena kamu tidak perlu repot lagi mempersiapkan materi dan mengatur jadwal belajar.Selain itu, mereka juga bakal menyesuaikan materi dengan kebutuhanmu, misalnya kamu butuh belajar bahasa Inggris untuk tes TOEFL. Makamereka akan merekomendasikan kelas pengajaran yang memang fokus melatih kemampuan TOEFL.Saat ini pun kursus bahasa Inggris sangat mudah kamu temukan, mulai dari kursus tatap muka sampai kursus online.Memperbanyak latihan berbicara dengan bahasa Inggris ternyata bisa jadi cara belajar bahasa Inggris untuk pemula. Latihan berbicara bahasa Inggris dengan teman juga bisa membantumu mengetahui hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari bahasa Inggrismu.Kalau kamu hanya terpaku pada pelajaran teori, bisa-bisa elo kagok nanti saat berhadapan dengan penutur bahasa Inggris. Lagian memang tujuan awal kamu belajar bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut, kan? Oleh karena itu, yuk, coba perbanyak latihan berbicara dengan bahasa Inggris.Siapa bilang belajar itu cuma bisa dari buku? Sekarang ini zaman sudah semakin canggih. Kamu bisa banget memanfaatkan berbagai teknologi untuk belajar, salah satunya seperti podcast.Nah, kamu bisa banget mencoba belajar bahasa Inggris dengan mendengarkan podcast. Cara belajar bahasa Inggris untuk pemula ini bakal mempermudahmu dalam mempelajari berbagai kosakata Inggris dan juga pelafalannya.Kamu pun bebas memilih topik podcast yang sesuai dengan minat, mulai dari podcast makanan, politik, humor, sampai gosip pun bisa, lho. Selain podcast, kamu juga bisa memanfaatkan film dan lagu sebagai bahan belajar. Itung-itung seperti berenang sambil minum air. Kamu jadi bisa belajar sambil mendengarkan hiburan.Cara belajar bahasa Inggris untuk pemula selanjutnya adalah dengan banyak membaca teks berbahasa Inggris, seperti novel, majalah, koran, bahkan sampai tagline iklan berbahasa Inggris.Teks berbahasa Inggris itu bisa menjadi sarana elo untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris. Semakin banyak kosakata yang kamu kuasai, semakin cepat juga proses belajarmu.Semakin banyak kosakata bahasa Inggris yang kamu kuasai, semakin cepat juga proses pembelajaran bahasa Inggrismu. Oleh karena itu, cara belajar bahasa Inggris untuk pemula selanjutnya adalah catat berbagai kosakata yang baru kamu temukan.Cara belajar bahasa Inggris ini penting banget, nih, apalagi kalau kamu termasuk orang yang pelupa, kosakata ini bisa kamu catet di buku catatan atau notes handphone.Supaya mempermudahmu dalam mengingat kosakata baru tersebut, kamu bisa coba untuk membuat contoh kalimat yang menggunakan kosakata itu. Dengan begitu, kamu jadi paham makna kata tersebut dan juga konteks penggunaannya.Last but not least, cara belajar bahasa Inggris untuk pemula terakhir yang bisa kamu lakukan adalah dengan memfokuskan diri pada latihan berbicara dibandingkan pada grammar atau tata bahasa.Baca juga: 7 Strategi Mengerjakan Reading Test Bahasa Inggris Sama saja ketika kita berbincangan dengan temen-temen, maka biasanya bahasa yang digunakan pun tidak sepenuhnya baku seperti yang ada di PUEBI. Hal yang sama juga berlaku dalam bahasa Inggris.Belajar tata bahasa memang penting, apalagi jika kamu ingin memperdalam kemampuan menulis bahasa Inggris. Tapi, jika saat ini sedang fokus memperdalam kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris, sebaiknya kamu lebih memfokuskan pada pelafalan dan kosakata, ya.