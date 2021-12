Pengertian, Rumus, dan Contoh Lengkap Yes No Question

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Auxiliary Verb + Subject + Main Verb Modal Verb + Subject + Main Verb

Do you like ice cream? (Apakah kamu suka es krim)? Have you gone to bed? (Apakah kamu sudah tidur)? Isn’t that Yuna’s phone? (Bukankah itu ponsel Yuna)? Do you still love her? (Apakah kamu masih mencintainya)? Did they study Philosophy? (Apakah dia belajar Filsafat)?

May I bring this apple? (Bolehkah saya membawa apel ini)? Can we move to Bali? (Bisakah kita pindah ke Bali)? Should we buy this book ? (Haruskah kita membeli buku ini)? Can you take my bag? (Bisakah kamu mengambil tasku)? Will Rama come to school? (Apakah Rama datang ke sekolah)?

Jakarta: Yes no question? Bagi yang sudah memahami dengan detail seputar interrogative sentence, pasti ada sedikit gambaran tentang yes no question. Mengapa demikian? Karena yes no question ini termasuk ke dalam jenis interrogative sentence.Mari kembali menyegarkan ingatan! Mengutip laman cakap.com, yes no question ini merupakan kalimat tanya dengan jawaban yang sangat dikerucutkan menjadi sebuah jawaban pasti, hanya ada 'yes' atau 'no'. Sederhananya, jika dihadapkan dengan sebuah pertanyaan yang jawabannya hanya 'ya' atau 'tidak' maka jenis kalimat tanya itulah yang dimaksud dengan yes no question.Menilik pengertiannya sepertinya bukan hal yang sulit belajar tentang yes no question. Meskipun terlihat mudah, namun ada beberapa hal yang harus diketahui, yakni tentang bagaimana menyusun kalimat yes no question dan bagaimana memberikan respons yang tepat terhadap pertanyaan tersebut.Setelah mengetahui pengertian yes no question, maka hal selanjutnya yang mesti diketahui adalah rumus. Ada dua rumus yang bisa digunakan untuk menyusun kalimat yes no question, yaitu:Pada dasarnya, pola rumus yang tidak boleh dilewatkan adalah Verb (auxiliary/modal verb) + Subject.Baca: Banyak Hafalan? Ini Rahasia Membaca Cepat dengan Skimming dan Scanning Contoh kalimat yes no question (auxiliary verb)Contoh kalimat yes no question (modal verb)Itu dia pengertian, rumus, dan contoh kalimat yes no question. Jika kamu mendapatkan kalimat tanya berupa yes no question, kamu bisa merespons jawaban dengan yes/no atau bisa juga memberikan keterangan tambahan pada jawaban yang akan kamu berikan.