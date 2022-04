Nggak Cuma Funny, Ini 3 Cara Mengungkapkan Sesuatu yang Lucu dalam Bahasa Inggris

1. Hilarious

Jakarta: Funny merupakan kata yang umum digunakan untuk mengatakan seseorang atau suatu hal yang lucu. Selain funny, sobat Medcom juga bisa menggunakan kata berikut ini untuk sesuatu yang lucu.Berikut ini kata dan cara mengungkapkan sesuatu yang lucu agar terlihat lebih natural seperti dikutip Medcom.id dari Instagram @englishwithcarla.Arti dari hilarious sama dengan funny. Namun, yang dimaksud dengan lucu di sini adalah sesuatu yang membuat kita tertawa terbahak bahak, Jadi tingkat lucu hilarious ‘lebih’ dibandingkan funny.Contoh:Oh my god that was hilarious (Ya Tuhan itu lucu sekali).(Cara mengatakan sesuatu yang lucu menggunakan hilarious foto:Pexels)He is hilarious. Everytime he tells a joke, no can't stop laughing (Dia lucu. Setiap kali dia menceritakan lelucon, tidak bisa berhenti tertawa).Laugh sendiri artinya tertawa, sedangkan made me laugh memiliki arti membuatku tertawa. Berikut contohnya:Yeah, that made me laugh (Ya, itu membuatku tertawa)Berikutnya ada Cracks me up. Kata ini untuk mengungkapkan sesuatu yang lucu atau menyenangkan.Contoh:He's so funny, he cracks me up (Dia sangat lucu, dia membuatku tertawa)This joke cracks me up (Lelucon ini membuatku tertawa).Tadi beberapa kata yang bisa sobat Medcom gunakan untuk mengungkapkan sesuatu hal yang lucu.