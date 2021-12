1. Be (Verb)

I want to be an independent woman. (Aku ingin menjadi wanita mandiri.)

He should be the one who stays with her at this time. (Dia seharusnya menjadi seseorang yang tinggal bersamanya saat ini.)

2. Being (Present Participle)

You are being silly by saying that you won’t need that money. (Kamu sedang menjadi konyol dengan mengatakan bahwa kamu tidak membutuhkan uang itu.)

My phone is being repaired for the broken screen. (Ponselku sedang diperbaiki karena layarnya rusak)

3. Been (Past Participle)

My mother has been waiting for an hour just to meet me for 10 minutes. (Ibuku telah menunggu selama satu jam hanya untuk bertemu denganku selama 10 menit.)

Karina has been a journalist for 5 years before she decided to change her career. (Karina telah menjadi jurnalis selama lima tahun sebelum dia memutuskan untuk mengganti karirnya.)

Jakrta: Be, being, dan been merupakan kata-kata bahasa Inggris yang tidak asing lagi. Meski demikian, masih banyak yang sulit membedakan penggunaan atau menentukan hubungan ketiganya. Apakah 'being' dan 'been' merupakan perubahan bentuk dari 'be'?Berikut ini beda penggunaan be, being, dan been dikutip dari cakap.com:Dalam bahasa Inggris kata be termasuk dalam golongan auxiliary verb yang memiliki banyak bentuk yaitu am, is, are, was, dan, were. Meskipun sulit diartikan, be sebagai auxiliary verb memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah kalimat bahasa Inggris.Selain itu, kata be sendiri juga merupakan kata kerja (verb) yang berarti 'menjadi'. Nah, be sebagai verb ini lah yang merupakan bentuk asal dari being dan been yang akan dibahas selanjutnya.Contoh kalimat:Being merupakan bentuk present participle atau dari be yang menjelaskan bahwa sesuatu sedang terjadi sementara atau 'sedang menjadi'. Penggunaan being biasanya didahului oleh to be seperti am, is, are, was, dan were sehingga dapat berarti terjadi di masa sekarang dan saat ini.Contoh kalimat:Meski demikian, kata being juga dapat menjadi sebuah kata benda yang artinya 'seorang' atau 'makhluk'.Contoh: A strange being just came out of nowhere, attacking everyone on the plane. (Sesosok makhluk aneh tiba-tiba muncul, menyerang semua orang di dalam pesawat.)Baca: Banyak Hafalan? Ini Rahasia Membaca Cepat dengan Skimming dan Scanning Selain itu, being juga dapat menjadi gerund yang menjelaskan suatu keadaan. Penggunaannya tidak didahului oleh to be seperti being sebagai present participle dari be.Contoh: I don’t like the feeling of being ignored. (Aku tidak suka perasaan diabaikan.)Been adalah bentuk past participle dari kata kerja be. Penggunaan kata been biasanya hanya digunakan bersama dengan have/has yang menandakan bahwa suatu 'sudah menjadi” dan telah selesai. Selain itu, penggunaan been juga diikuti oleh verb-ing, adjective, atau passive verb.Contoh kalimat:Perlu diingat bahwa dalam penggunaannya ketiga kata be, being, maupun been bisa jadi bukan bentuk yang berarti 'menjadi'. Oleh karena itu, kamu perlu memperhatikan kata yang mendahului atau mengikuti ketiganya dalam sebuah kalimat.