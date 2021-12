Mau Traktir Teman Pakai Bahasa Inggris? Begini Cara Ngomongnya

1. I’ll pay

Jakarta: Dalam percakapan dan pergaulan sehari-hari kamu akan menemukan situasi di mana kamu ingin mentraktir temanmu. Kamu bisa memberitahu mereka bahwa kamu yang akan membayar dengan menggunakan bahasa Inggris , lho!Nah, berikut adalah ekspresi atau ungkapan bahasa Inggris yang bisa kamu gunakan untuk mengatakan “traktir” dikutip dari laman Cakap.com. Simak yuk!Kamu bisa menggunakan I’ll pay for this atau i’ll pay the bill untuk mengatakan bahwa kamu ingin mentraktir seseorang. Meski demikian, kebanyakan orang menghindari menggunakan i’ll pay untuk menghindari ketidaknyamanan lawan bicara atau orang yang ingin ditraktir.Contoh kalimat:“Please put your wallet away. I’ll pay for the meal.”“Simpan dompetmu. Saya akan membayar makanannya.”Ungkapan ini lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari bagi penutur asli bahasa Inggris ketika ingin mentraktir seseorang. It’s on me bisa gunakan ketika akan membayar, menawarkan sesuatu untuk dibelikan, maupun ketika mengajak seseorang.“Do you want to go get ice cream? It’s on me.”“Apakah kamu mau pergi makan es krim? Aku yang traktir.”Ekspresi ini bisa kamu gunakan ketika kamu ingin menawarkan sesuatu pada seseorang. Misalnya kamu ingin mengajak atau menawarkan temanmu untuk makan bersama dan akan mentraktir mereka.Baca juga: Mengupas TOEFL PBT dan iBT: Format, Pendaftaran, dan Skor “Let’s go eat at the seafood restaurant you like. It’s my treat.”“Ayo makan seafood di restoran seafood kesukaanmu. Aku yang traktir.”Ketika kamu hendak membeli sesuatu dan menawarkan temanmu, kamu bisa menggunakan bahasa Inggris i’m buying jika ingin mentraktir mereka. Contohnya seperti ketika kamu ingin memesan kopi secara online dan menawarkan temanmu.“Do you want some coffee? I’m buying.”“Kamu mau kopi? Aku yang belikan.”Berbeda dengan ekspresi sebelumnya yang digunakan untuk mengajak atau menawarkan, i got this hanya bisa digunakan ketika kamu sudah akan membayar. Misalnya situasi ketika kamu sudah berada di kasir untuk melakukan pembayaran makanan.“I got this one. You can get it next time we have dinner.”“Saya akan bayar yang ini. Kamu bisa membayar lain kali kalau kita makan malam.”Nah, itu lah lima cara menyatakan bahwa kamu ingin mentraktir seseorang dalam bahasa Inggris. Kamu bisa menggunakan masing-masingnya sesuai situasi dan kondisi serta konteks percakapan seperti yang sudah dijelaskan.