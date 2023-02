Fresh Graduate Merapat, Ini Tips dan Contoh Bikin CV Tanpa Pengalaman Kerja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Cantumkan introduction yang menarik

2. Riwayat pendidikan

3. Tuliskan pencapaian atau prestasimu

4. Bagikan pengalamanmu

IPK yang dicapai, terlebih jika kamu berhasil lulus dengan cumlaude atau di atasnya Mata pelajaran khusus yang diambil, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan Penghargaan yang diraih selama mengamban pendidik, baik di sekolah menengah atau perguruan tinggi Pengalaman organisasi dan komunitas yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan kamu lamar Sertifikat lomba-lomba yang diikuti, ini akan menunjukkan kamu anak aktif dan memiliki keinginan besar untuk berkembang Sertifikat course atau sertifikasi Masukkan juga judul skripsi bila berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang kamu inginkan

5. Tambahkan kolom skill yang dimiliki

6. Jujur dengan tulisanmu

7. Buatlah CV yang ATS Friendly

Template CV fresh graduate bahasa Indonesia

Communication Public speaking Linguistik Jurnalis

Universitas Indonesia (2018-2022) Ilmu Komunikasi IPK: 3.9/4.00

Membuat perencanaan kerja tim

Membuat dan menulis naskah pers

Membuat laporan redaksi

Mencatat pemasukan dan pengeluaran

Membuat laporan keuangan

Membuat buku keuangan tahunan

Mengalokasikan DAP

Terpilih mengikuti student exchange di Jerman

Juara satu lomba public speaking nasional

Kandidat Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia

Mengikuti tahap pemilihan anggota

Mengikuti acara seminar keanggotaan

Membuat penelitian dan artikel tentang komunikasi sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan kampus

Creative Komunikatif Inisiatif Aktif Cheerful

Template CV fresh graduate bahasa Inggris

University of Indonesia Bachelor of Marketing and Business 3.8/4.00

Digital Marketing Internship at DEF Design Studio President of Communication Student Association in University of Indonesia

Digital Analytics Content Strategy Project Management

Jakarta: Sobat Medcom yang segera lulus perguruan tinggi sudah kah kamu menyiapkan CV atau Curriculum Vitae? Dokumen ini penting ketika kamu mencari kerja lho.CV atau Curriculum Vitae adalah dokumen persyaratan lamaran kerja yang paling dasar dibutuhkan. Apabila kamu fresh graduate dan belum memiliki pengalaman kerja simak artikel berikut yang bakal mengupas soal tips dan contoh membuat CV tanpa pengalaman kerja dikutip dari laman Cakap:Umumnya, dalam membuat CV ada beberapa hal yang harus dicantumkan. Hal paling dasar adalah pengalaman dan riwayat pendidikan.Tips membuat CV yang menarik untuk fresh graduateIntroduction adalah bagian awal dari CV yang bisa berperan untuk memberi kesan. Banyak orang yang sedikit abai pada bagian introduction. Padahal, salah satu tips utama membuat CV untuk fresh graduate adalah introduction yang menarik.Tuliskan kata-kata pada bagian introduction yang menggambarkan kamu pribadi yang kompeten dan percaya diri. Meskipun baru lulus, berilah kesan kamu dapat diandalkan dan bisa bekerja dengan optimal.Tips membuat introduction yang menarik pada CV fresh graduate adalah dengan menyertakan keterampilan spesifik serta karier objektif yang cocok dengan lowongan lowongan pekerjaan tersebut.Introduction bahasa Indonesia:“Lulusan Ilmu Komunikasi dari (nama universitas). Mempunyai kemampuan dalam menganalisa, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan strategi komunikasi yang baik. Mempunyai skill dalam membuat konten dan menganalisis konten. Sedang mencari kesempatan untuk mengembangkan skill dan pengalaman praktik secara langsung”.Introduction bahasa Inggris:“Recent graduate with a degree position in communication program (name of university) and a GPA of .75 looking for a position as a content strategist. Detail oriented, creative, and team player with a skill in editing software (Adobe Premiere and Adobe Photoshop)”.Di bagian bawah atau samping introduction, kamu juga bisa mencantumkan kolom yang berisi alamat rumah, email, maupun nomor telepon. Kamu perlu mencantumkan alamat dan nomor yang bisa dihubungi agar bila CV kamu lolos, HR bisa dengan mudah menghubungimu.Riwayat pendidikan merupakan bagian penting. Hal tersebut menjadi acuan di bidang akademikmu. Pastikan kamu mengisi format riwayat pendidikanmu dengan benar di CV fresh graduate-mu.Kamu tidak perlu mencantumkan riwayat pendidikan dari TK-akhir. Cukup cantumkan saja riwayat pendidikan terakhir, seperti nama kampus, fakultas, jurusan, dan IPK-mu. Atau bila kamu pernah bersekolah di sekolah menengah atas internasional dan populer, kamu bisa mencantumkannya juga di CV-mu.Tips membuat CV untuk fresh graduate selanjutnya adalah mengisi bagian pencapaian dan prestasi. Kamu bisa mencantumkan pencapaian atau prestasi yang kamu dapatkan selama sekolah atau kuliah.Sebagai contoh, bila mendapatkan beasiswa, kamu bisa menuliskannya di bagian ini. Kamu juga bisa menulis penghargaan-penghargaan yang kamu miliki, seperti penghargaan cumlaude, double degree, kejuaraan daerah dan nasional, atau pencapaian sebagai student exchange.Meskipun kamu fresh graduate dan belum punya begitu banyak pengalaman bekerja, jangan khawatir. Di bagian ini, kamu bisa mengisinya dengan pengalaman organisasi yang pernah kamu ikuti. Atau kamu juga bisa menambahkan pengalaman praktikum, KKN yang menarik, dan pengalaman magangmu.Apabila kamu menjadi anggota suatu komunitas, kamu juga bisa menuliskannya pada kolom pengalaman di CV fresh graduate kamu. Selain itu, Jangan ketinggalan menuliskan beberapa hal berikut ini:Meskipun kamu belum memiliki pengalaman kerja, dengan mencantumkan hal-hal di atas, rekruter dapat menilai kepribadian serta kompetensimu dari sisi pendidikan atau pengalaman non kerja.Misalnya, pengalaman organisasi akan membuatmu dinilai sebagai seseorang yang aktif dan memiliki kerja sama tim yang baik serta bertanggung jawab. Adanya sertifikat penghargaan dan keterampilan juga bisa menjadi nilai tambah, lho!Selanjutnya yang perlu ditulis ialah skill. Jangan lupa mencantumkan skill-mu yang relevan dengan bidang pekerjaan yang kamu lamar. Apabila kamu ingin mengajukan lamaran sebagai Engineer, cantumkan soft skill dan hard skill yang kamu miliki di bidang itu.Nah, bila kamu ingin melamar di bagian Copywriter, kamu bisa mencantumkan skill menulis dan skill tata bahasa yang kamu kuasai.Paling penting dalam menulis CV ialah tentang dirimu yang sebenarnya. Kejujuran adalah langkah awal yang baik bagi kariermu. Kamu tidak perlu menambahkan yang tidak diperlukan.Rekruter juga pasti akan tahu kandidat yang jujur dan tidak.Nah, tips membuat CV untuk fresh graduate ini paling penting! Banyak fresh graduate yang asal membuat CV tanpa memperhatikan apakah sudah ATS friendly atau belum.Padahal, biasanya di website-website pencarian kerja diperlukan CV ATS friendly. Sehingga, CV kamu bisa lolos screening dan bisa mendapatkan kesempatan ikut wawancara.Apabila kamu melamar pekerjaan melalui email pribadi HR atau email perusahaan, pastikan kamu menuliskan body email lamaran kerja dengan baik, ya!Setelah mengetahui tips membuat CV untuk fresh graduate, saatnya eksekusi langsung. Berikut contoh CV fresh graduate tanpa pengalaman kerja:ALEA BUNGA SOREBandung, Jawa Barat | +6287705536747 | bungalea12@gmail.com www.linkedin.com/in/bunga-alea-sore/Saya Alea Bunga Sore, Fresh Graduate Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia. Saya sangat tertarik dalam bidang komunikasi dan kemanusiaan. Bagi saya, berkomunikasi, membaca, menulis, belajar, bekerja, bertualang, dan berbagi adalah caraku untuk menikmati dan menempuh kebahagiaan hidup. Tidak peduli seberapa muda dan seberapa tua, karena usia hanyalah angka, bagiku hidup harus bahagia dan bermanfaat1. PT. Langit Fantasi (Tim Redaksi)2. Bendahara BEM Fakultas1. Mendapatkan beasiswa Dikti (2019 -2022)2. Anggota Mawapres UI 2020NADIRA SALSABILABandung, Jawa Barat | +6287705536747 | nadirasalsabila@gmail.com www.linkedin.com/in/nadira-salsabila/As a fresh graduate, I am looking for a job that enable me to creatively showcase talents all the while challenging me to adapt new skills and processes needed to advance within my chosen career path.1st Place Studio Ghibli Marketing Campaign Designer of the YearItulah tips dan contoh membuat CV bagi fresh graduate tanpa pengalaman kerja. Semoga membantu yaa.