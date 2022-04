IPB Kampus Terbaik di ASEAN Versi QS WUR by Subject Agriculture and Forestry

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: QS World University Ranking (QS WUR) kembali merilis hasil pemeringkatan perguruan tinggi dunia berdasarkan subject atau bidang keilmuan. Pemeringkatan QS WUR by Subject 2022 didasarkan pada lima indikator yaitu reputasi akademi, sitasi per paper, employer reputation, H-indeks, dan international research network (IRN).Berdasarkan penilaian terhadap lima indikator tersebut, IPB University meraih skor 73 pada bidang Pertanian dan Kehutanan. skor tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu 71.3. Kenaikan peringkat ini karena adanya peningkatan signifikan pada score reputasi employer dari 86.1 menjadi 92.7.Perolehan skor tersebut menempatkan IPB University pada urutan ke-41 di dunia, urutan ke-6 di Asia dan urutan pertama di ASEAN by subject Agriculture and Forestry.Di Asia, IPB University mencatatkan diri pada urutan ke enam. Lima universitas dengan urutan di atas IPB adalah (1) China Agriculture University, (2) The University of Tokyo, (3) Nanjing Agricultural University, (4) Seoul National University , (5) South China Agricultural University.Sementara itu empat universitas lain yang masuk dalam 10 besar, namun peringkatnya di bawah IPB University adalah (7) Zhejiang University, (8) Kasetsart University, (9) Kyoto University dan (10) Huazhong Agricultural University.Baca juga: Top! IPB Naik ke Peringkat 41 Dunia Versi QS WUR by Subject 2022 Atas capaian ini, Rektor IPB University, Arif Satria mengungkap rasa syukurnya. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga IPB University atas seluruh dedikasi dan kerja kerasnya selama ini dalam memajukan IPB."Capaian ini patut kita syukuri. Terima kasih kepada seluruh warga IPB University atas lompatan-lompatan kinerja yang dilakukan sehingga tahun ini peringkat IPB University mengalami kenaikan yang sangat tajam. Semoga ini menjadi lecutan semangat bagi kita untuk lebih baik lagi ke depan," ucapnya.