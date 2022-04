Melonjak 48 Persen, 2.097 Siswa Berprestasi Nasional Daftar di Fakultas Vokasi ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

ITS membuka seleksi untuk 8 program studi sarjana terapan berikut ini:

Teknologi Rekayasa Manufaktur Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air Teknologi Rekayasa Konversi Energi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Teknologi Rekayasa Kimia Industri Rekayasa Teknologi Instrumentasi Teknologi Rekayasa Otomasi, serta Statistika Bisnis.

Jakarta: Pendaftaran untuk jalur Seleksi Prestasi Program Sarjana Terapan atau Vokasi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) resmi ditutup, Kamis, 7 April 2022 lalu. Dari data terakhir, sebanyak 2.097 siswa berprestasi dari seluruh Indonesia mendaftar di jalur khusus ini.Kepala Subdirektorat Admisi Direktorat Pendidikan ITS, Unggul Wasiwitono menjelaskan, angka tersebut meningkat sebesar 48 persen dari tahun sebelumnya. ITS menyediakan kuota 264 kursi untuk jalur seleksi prestasi program sarjana terapan ini.“Angka penerimaan ini merupakan 20 persen dari total kuota mahasiswa baru ITS tahun 2022,” terangnya, dikutip dari laman ITS, Minggu, 10 April 2022.ITS sendiri akan mengumumkan hasil seleksi jalur prestasi sarjana terapan tahun 2022 ini pada 20 April 2022 mendatang. Pada seleksi melalui penjaringan prestasi akademik ini akan meluluskan peminat dari berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan kuota yang tersedia dan tersebar ke berbagai departemen yang ada di ITS Meski kuota yang tersedia tidak berubah dari tahun lalu, Unggul menambahkan, pada proses penyeleksian ini calon mahasiswa akan diseleksi langsung oleh ITS berdasarkan hasil penelusuran prestasi dan portofolio akademik. Unggul menilai dengan adanya jalur ini, akan membantu para siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi.Unggul mengutarakan bahwa saat ini terdapat tiga jurusan favorit pendaftar yakni prodi Statistika Bisnis dengan 527 pendaftar, prodi Teknik Infrastruktur Sipil (Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil) sebanyak 495 pendaftar, dan prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri dengan 390 pendaftar.Dengan selesainya masa pendaftaran, proses seleksi peserta saat ini tengah berlangsung hingga waktu pengumuman yang telah dijadwalkan. “Untuk total masing-masing prodi di Jalur Prestasi Sarjana Terapan ini, ITS memberi tambahan kuota 30 persen dari daya tampung yang sudah diberikan, mengingat banyaknya pendaftar jalur ini,” ungkap dosen Departemen Teknik Mesin ini.Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi, maka dapat melakukan pendaftaran ulang yang juga dilakukan secara daring pada 9-11 Mei 2022 mendatang. Sedangkan untuk yang belum berhasil di jalur prestasi masih dapat kembali mendaftar pada jalur reguler dan jalur mandiri.“Semoga semua prosesnya berjalan dengan lancar, siswa SMA/SMK sederajat yang menaruh minat pada pendidikan vokasi dapat terus terwadahi,” tandasnya.Baca juga: QS WUR by Subject 2022, Peringkat ITS Naik! Unggul berharap, semua mahasiswa baru yang diterima di ITS mampu memanfaatkan dengan maksimal kesempatan untuk berkuliah di Kampus Pahlawan ini. “Harapannya, pendaftar yang diterima di ITS dari semua jalur yang telah disediakan bisa belajar dengan baik di ITS dan menyelesaikan program studi yang dipilih tepat waktu,” pungkasnya.