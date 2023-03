Sekolah Pascasarjana IPB Jajaki Peluang Kerja Sama dengan University of Reading

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sekolah Pascasarjana IPB University menjajaki peluang program kerja sama pendidikan melalui program Faculties Mobility dari program Erasmus di University of Reading, United Kingdom.Wakil Dekan SPs IPB University bidang Sumberdaya, Kerja sama dan Pengembangan, Titi Candra Sunarti mengatakan, pihaknya tengah mendiskusikan pengembangan Double PhD Degree (DD Program Doktor) dengan School of Agriculture, Politics and Development (SPAD) University of Reading."Skema ini memungkinkan penyelenggaraan PhD at distance, terdaftar dan mendapatkan pengakuan di dua perguruan tinggi , baik dari IPB University maupun University of Reading,” ujarnya.Ia menambahkan, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penjajakan peluang untuk pelaksanaan pertukaran mahasiswa (student exchange) untuk kuliah pengumpulan kredit (credit earning activity) dan program summer course serta peluang kegiatan kolaborasi penelitian dan publikasi.“Terima kasih sudah diberi kesempatan dapat mengunjungi The Museum of English Rural Life – Reading yang menceritakan sejarah perkembangan inovasi dan teknologi, serta masyarakat dalam pertanian di Inggris. Juga International Cocoa Quarantine Center di Reading University, yang menurut Prof Paul Hadley hingga saat ini telah mengoleksi 300 jenis tanaman kakao dari seluruh dunia,” kata Titi, Sabtu, 25 Maret 2023.Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Prodi PSA) SPs IPB University , Lina Karlinasari. Ia menuturkan, saat ini SPAD memiliki lima departemen yaitu Agri-Food Economics and Marketing, Animal Science, Crop Science, International Development dan Sustainable Land Management.“Peluang kerja sama ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh semua program studi baik magister maupun doktor yang terkait di IPB University,” jelasnya.Turut hadir dari IPB University antara lain Asisten Direktur Kerjasama dan Hubungan Internasional, Dase Hunaefi serta Staf pengajar dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia). Sementara, dari University of Reading, Alfian Helmi dan Hana Indriana hadir di antaranya Prof Simon Mortimer (Head of SPAD), Prof Henny Osbahr (Head of Department) dan Dr Sarah Cardey (Department of International Development).