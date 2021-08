Merry Riana Hingga Najwa Shihab Meriahkan InspiraFest 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rangkaian acara InspiraFest 2021 telah sukses digelar pada Sabtu, 14 Agustus 2021 secara virtual melalui website InspiraFest.id dan Platform Go Play. InspiraFest merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Merry Riana Group dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan ribuan peserta setiap tahunnya.Tahun ini, berkolaborasi bersama Go Play, InspiraFest 2021 digelar secara virtual dengan mengusung tema 'Creator Economy'. Kegiatan bertujuan untuk mendorong minat masyarakat menjadi konten kreator dengan belajar langsung dari para mentor ternama.Terdapat lebih dari 5.800 peserta yang mendaftarkan melalui Loket.com dan website InspiraFest.id. Selama pelaksanaan, rangkaian acara diikuti oleh peserta yang memiliki minat dalam berbagai bidang konten kreator, seperti Animasi, Travelling, Musik, Kecantikan, Fashion, Kesehatan dan masih banyak lainnya.Acara InspiraFest 2021 ini pun dimulai pada pukul 14.00 hingga 21.30 WIB dengan disuguhkan pengalaman Virtual melalui Virtual City. Setiap peserta dapat memasuki area ruangan pilihan seperti conference, talks, performance, VIP lounge, virtual expo hingga showcase.Puluhan konten kreator ternama Tanah Air pun ikut memeriahkan InspiraFest 2021. Misalnya, Merry Riana yang membawakan topik 'New Normal, New Opportunity', dan CEO GoPLay, Edy Sulistyo yang membawakan topik 'Creator Economy'.Turut hadir juga Najwa Shihab dengan membawakan topik 'Merdeka dalam Berkarya', Jovial Da Lopez 'Beyond Creator', dan Edho Zell dengan topik 'Viral Content Marketing' di sesi conference.Dalam sesi Showcase juga terdapat mentor-mentor berpengalaman seperti Cahyaniryn 'TikTok', Magdalena, Ken and Grat yang melakukan review beberapa video dari peserta InspiraFest yang telah dikirim sebelumnya. Hal ini bertujuan sebagai sarana untuk para mentor memberikan feedback langsung, sehingga peserta dapat menemukan langkah yang tepat untuk menjadi konten kreator ternama tanah air.Baca: InspiraFest 2021 Digelar Secara Daring pada 14 Agustus Hadir juga Baim Wong dengan membawakan topik 'From Actor To Content Creator', Gritte Agatha 'How To Make A Successful Podcast' di sesi Talks, dan Tasya Farasya dengan topik 'Beauty Vlogger Do & Don’t', Rian D’Masiv 'Inspirasi Seorang Musisi' di sesi Performance.Entrepreneur, Investor and Konten Kreator, Merry Riana mengatakan berharap InspiraFest 2021 bisa terus memberikan dampak positif dan memberikan semangat kepada konten kreator yang sedang bertumbuh. Dengan begitu, bisa menciptakan optimisme untuk dunia konten kreator di Indonesia.Dalam sesinya New Normal, New Opportunity, Merry Riana pun memberikan pesan untuk peserta InspiraFest 2021. Setiap orang yang ingin menjadi konten kreator dibutuhkan 3C, yaitu Clarity, memiliki tujuan yang jelas, mau buat konten apa? kenapa? di platform mana?).Kedua, Courage, yakni keberanian bukan hanya untuk memulai, tapi berani untuk menunjukkan keunikanmu dan menjadi versi terbaik dari diri kamu. Terakhir, Consistency atau konsisten dalam berkarya."If it is the right thing, just keep doing and just keep going. Semoga 3 hal ini bermanfaat dan menjadikan Anda konten creator yang bukan hanya sukses tetapi juga bermanfaat untuk banyak orang," tutur Merry Riana, melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Agustus 2021.(AGA)