4 Universitas Ternama Singapura yang Menawarkan Program Ekstensi ke S1

1. London School of Business and Finance

Business Accounting Hospitality Logistics Law Accounting and Finance Science in Finance International Business Logistics and Supply Chain Management

2. Management Development Institute of Singapore (MDIS)

3. Nanyang Institute of Management

4. Curtin University





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: 4 Beasiswa Fully Funded Ini Bikin Jalan Kuliahmu ke NTU Singapura Makin Mulus

(REN)

Jakarta: Singapura terkenal memiliki sejumlah universitas terbaik di dunia. Selain menawarkan berbagai beasiswa menarik kepada pelajar internasional, Singapura juga menyediakan program-program ekstensi ke S1 untuk lulusan D3.Penasaran apa saja universitas di Singapura yang menyediakan program ekstensi ke program S1? Simak artikel berikut dilansir dari Instagram @houtcourses_id:Dengan Bachelors of Arts (Honours) Business Studies (Top-Up), kampus ini akan membantu kamu mengetahui segala tuntutan lingkungan bisnis yang dinamis di masa sekarang. Dikombinasikan dengan diploma terkait, program ekstensi ini diperkirakan akan memakan waktu selama 8 bulan untuk kelas full-time dan 12 bulan untuk kalian yang ingin mengambil kelas part-time. Berikut jurusan-jurusan yang tersedia di kampus untuk program ekstensi S-1, di antaranya:Kampus ini menyediakan lulusan Bachelor of Arts (Honours) Business and Marketing (Top-up) yang memungkinkan kalian mengenal lebih jauh terkait pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan serta lingkungan eksternal mereka secara relevan. Apabila kalian lulusan D3 dan tertarik untuk mengambil program ekstensi khususnya di bidang marketing, insitusi ini patut kalian jadi pertimbangan, nih!Kampus ternama satu ini tidak hanya terkenal akan kualitas pendidikannya yang mendunia, mereka juga menyediakan program ekstensi The Bachelors of Arts (Honors) Business Management (Top-up) dengan tujuan untuk mengarahkan pemahaman kritis terkait manajemen organisasi dan peran bisnis dalam masyarakat kontemporer.Tidak hanya itu, program ini juga berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang nantinya dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer profesional. Pas banget deh untuk kalian yang berminat dengan program ekstensi dengan pendidikan Business and Management.Tahu enggak sih, berdasarkan QS World University Ranking, Curtin University berada pada peringkat 1 persen teratas universitas dunia, lho! Salah satu universitas terbesar di Australia ini memiliki tujuh lokasi kampus salah satunya di Singapura. Bagi kalian, lulusan D3 bisa mencoba untuk mengikuti program bachelors ini dengan lama studi selama 12 hingga 16 bulan di Curtin Singapura. Kendati demikian, program jurusan yang ditawarkan terbatas, ya!Nah, itu dia empat universitas ternama di Singapura yang menawarkan program ekstensi ke jenjang S1. Kira-kira, kalian tertarik nggak nih buat apply di salah satu institusi di atas? (